Alfredo Adame explica por qué comenzó la pelea callejera

Alfredo Adame explicó para un programa de televisión por qué comenzó la riña entre él y una familia de otro automóvil tras viralizarse el martes un nuevo video en el que el actor protagoniza una pelea callejera.

En el video que se viralizó se observa cuando Alfredo Adame se pelea con una familia, la cual se observa le quita el celular y después lo golpean.

Sin embargo, el también ex candidato a diputado federal explicó para el programa que se trató de una forma de robo, ya que después de tener el percance con el automovilista, una mujer se le lanzó a los golpes y le arrancó una cadena de oro, mientras alguien se robaba su celular.

“Se para el tráfico, llego, me bajo y le llego al lado del volante. Llego con él y le digo: ‘Bájate cab... bájate...’. Y me gritan: ‘Alfredo te están robando el celular’, volteo a mi coche y el cuate ya metido medio cuerpo adentro de mi coche, a la mujer la hago a un lado; voy a mi coche, veo que sí agarró el celular y me le dejo ir”, aseveró el conductor de televisión .

“Yo decía: ‘¿Por qué se me deja venir al cuello?’. No, pues hasta después ya cuando me arranqué y todo el rollo, me encontré tirado un dijecito que yo traía en una piedra roja y llegué aquí y dije: ‘Chin, pues claro’, yo recogí el dije. ¿Por qué se me fue aquí? (al cuello), pues a robarme la cadena”, añadió.

Los conductores del programa también señalaron que Alfredo Adame fue quien dio inicio a la pelea de manera violenta al arrancar el espejo del coche del auto en donde viajaba la familia, incluso en el audio del video se puede escuchar a la mujer exigirle al actor dicho pago a cambio del celular.

Carlos Trejo reacciona a nueva pelea de Adame

Carlos Trejo, con quien ha protagonizado distintas peleas Alfredo Adame, declaró que las personas deben de reaccionar menos a los conflictos callejeros que protagoniza el actor, a quien volvió a retar a una pelea en el ring.

Alfredo Adame ha protagonizado otras riñas, ya que como candidato a diputado federal fue captado peleando con gente y gritando groserías a los conductores.

