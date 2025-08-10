Walmart remata Nintendo Switch Modelo OLED blanco estas vacaciones
¡Walmart consciente a sus clientes estas vacaciones! La consola Nintendo Switch Modelo OLED color blanco está en remate; se ofrecen hasta 12 mensualidades.
La Nintendo Switch Modelo OLED en color blanco versión nacional se encuentra en remate en Walmart, con el objetivo de tanto pequeños como grandes pasen momentos de entretenimiento de calidad en estas vacaciones.
La consola cuenta con una pantalla OLED de 7 pulgadas, que ofrece una gran experiencia visual, gracias a sus colores vivos, negros profundos y contrastes mejorados. La Nintendo Switch es ideal tanto para jugar en solitario como para compartir la pantalla con amigos en modo sobremesa.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
¿Cuáles son las caracerísticas de la Nintendo Switch que remata Walmart?
La Nintendo Switch incluye un soporte trasero más ancho y ajustable, que brinda estabilidad y permite encontrar ángulos de visión cómodos. Su diseño funcional y conexión mejorada viene con un dock que incorpora un puerto LAN, facilitando una conexión a internet por cable en el modo TV sin necesidad de comprar adaptadores adicionales.
La consola ofrece 64 GB de almacenamiento, una mejora significativa frente a los 32 GB de modelos pasados. Es posible expandir este espacio mediante tarjetas microSD de hasta 2 TB para que los gamers nunca dejen de jugar por falta de capacidad.
Nintendo Switch con tres modos de juego
La consola incorpora un sistema de audio mejorado, con altavoces estéreo optimizados para los modos portátil y sobremesa. El Nintendo Switch OLED blanco permite a los usuarios jugar en los tres modos: televisión, sobremesa y portátil. Es decir que, en caso de salir de viaje, es fácil trasladarlo para dar horas de entretenimiento.
¿Dónde comprar la Nintendo Switch Modelo OLED blanco?
La Nintendo Switch Modelo OLED Blanco versión nacional puede comprarse en 4 mil 488 pesos en la tienda en línea de Walmart, o en algunas tiendas físicas. Se puede comprar hasta en 12 mensualidades.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.