¿Quieres ser creador de contenido? Mercado libre remata tripode para celular a menos de 150 pesos
Mercado Libre ofrece un tripode para celular portátil con 65% de descuento. Descubre sus características, ventajas y cómo crear contenido profesional.
Este tripode para celular y cámara portátil destaca por su diseño versátil y ligero. Fabricado en aleación de aluminio de alta calidad, pesa solo 600 gramos y se pliega a 40 cm, lo que facilita llevarlo a cualquier lugar. Su altura ajustable va de 39 cm a 1.3 metros, ideal para capturar distintos tipos de fotos o videos.
Walmart remata audífonos inalámbricos Sony con cancelación de ruido y más de 1500 pesos de descuento
Sony lanza oferta especial de sus audífonos LinkBuds S en Walmart; inalámbricos, con cancelación de ruido y mil 600 pesos de descuento directo en línea.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Además, soporta hasta 1 kg, por lo que es compatible con la mayoría de celulares, cámaras ligeras y aros LED. Su cabezal tipo joystick permite movimientos suaves con rotación horizontal de 360° y vertical de 90°, facilitando el ajuste del ángulo para tomas profesionales sin complicaciones.
Compatibilidad y facilidad de uso para cualquier dispositivo
El trípode cuenta con tornillos universales 1/4-20, compatibles con la mayoría de cámaras del mercado. Su soporte acolchado ajusta celulares de hasta 8.5 cm de ancho, cubriendo más del 99% de smartphones. No importa si usas iPhone, Android o cámara compacta, este trípode se adapta sin problemas.
Incluye un obturador remoto Bluetooth que funciona con iOS y Android. Este control permite tomar fotos y grabar videos desde hasta 9 metros de distancia, sin necesidad de descargar apps. Además, protege tu celular de rayones gracias a su soporte acolchado.
Ventajas para creadores de contenido principiantes y expertos
Con este trípode, evitas fotos borrosas o videos temblorosos, mejorando la calidad de tu contenido en redes como Instagram, TikTok y YouTube. Su nivel de burbuja ayuda a mantener la toma perfectamente alineada. Puedes girar e inclinar el trípode para lograr ángulos creativos y versátiles, similar a un gimbal, pero a mucho menor costo.
Su precio de solo $130.22, con opción a pagos mensuales y cashback, lo hace accesible para quienes empiezan a crear contenido. Mercado Libre ofrece envío gratis en compras mayores a $299 y Compra Protegida por 30 días, lo que brinda confianza a los compradores.
¿Por qué este trípode es ideal para ti?
Este trípode se adapta a cualquier entorno, playa, parque o ciudad. Las patas con bloqueo rápido permiten estabilidad en superficies irregulares. Su construcción resistente asegura durabilidad para el uso constante.
El obturador remoto facilita trabajar solo, ideal para grabar videos o fotos grupales sin ayuda. Además, es compatible con accesorios como aros de luz LED, transformando tu set en un espacio profesional sin invertir mucho dinero.
Características, ventajas y novedades del nuevo iPhone 16e
Visita Mercado Libre, agrega el trípode a tu carrito y comienza a crear contenido que destaque. Aprovecha la garantía de Compra Protegida y el envío gratis para impulsar tu creatividad sin romper tu presupuesto.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.