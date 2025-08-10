OPPO, fabricante privado chino de productos electrónicos, se expande cada vez más en el mercado Latinoamericano, gracias a su tecnología avanzada y precios competitivos y de acuerdo con OpenAI de ChaGPT, este es el mejor celular de la marca para este 2025.

OPPO celebra 20 años a nivel global y cuatro tan solo en México, donde tiene más del 15% de participación en el mercado y cada vez más personas tienen opiniones positivas de la marca.

¿Cuál es el mejor celular de OPPO de media gama?

De acuerdo con OpenAI, de ChatGPT, la serie Reno 12 F 5G se destaca como una de las opciones más equilibradas y recomendadas tanto por su calidad como por su precio.

Por otra parte, el Reno 13 Pro 5G representa una alternativa del rango medio-alto, con características casi de gama alta por su pantalla fluida, cámaras avanzadas y certificación IP69.

¿Cuáles son las características del mejor celular de OPPO?

Si hablamos del OPPO reno 12 F 5G, cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67”, un procesador MediaTek eficiente, hasta 12 GB de RAM y almacenamiento abundante, cámara trasera de 50 MP y batería de 5 000 mAh con carga rápida; ideal para uso diario y selfies.

Su precio, diseño compacto, fluidez y autonomía, hace que sea considerado como uno de los favoritos de los clientes. Tiene un precio que va de los 4 mil 700 a 7 mil pesos.

Respecto al OPPO Reno 13 Pro 5G, cuenta con un procesador Dimensity 8350, RAM de hasta 12 GB y pantalla AMOLED fluida de gran tamaño. Además tiene una doble cámara de 50 MP (trasera y frontal), batería robusta de 5 800 mAh con carga rápida de 80 W y certificación IP69.

¿Cuál es la recomendación de ChatGPT?

Por la relación calidad-precio, el OPPO Reno 12 F 5G es la opción más recomendable de OpenAI, pues combina rendimiento suficiente, batería duradera, diseño moderno y precio accesible. Si puedes invertir un poco más, el Reno 13 Pro 5G ofrece características casi de gama alta sin llegar a ser un flagship.

¿Dónde comprar el mejor celular OPPO en México?

En México, puedes buscar estos modelos en tiendas confiables como:

Claro Shop

Telcel

Amazon México

Mercado Libre

Distribuidores oficiales de OPPO



OPPO se expande en el mercado de México

El director general de OPPO México, Eduardo Morones, señaló a El Universal, que la gama media es y seguirá siendo el pilar principal y los números favorables de la estancia nacional se deben a la óptima distribución y posicionamiento de la marca.

