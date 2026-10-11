Liverpool rebaja a la mitad la batería Ekco Serum de 19 piezas de color rosa: cuesta menos de $1,500 y tiene envío gratis

Liverpool tiene en rebaja la batería de cocina Ekco Serum de 19 piezas, en color rosa, con envío gratis a todo el país. El set reúne sartenes, cazos, una budinera y un wok, con tapas de vidrio, utensilios de nylon y un juego de cuchillos, “todo lo necesario para preparar desde un platillo sencillo hasta una cena familiar”.

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¿Cuánto cuesta la batería Ekco Serum de 19 piezas en Liverpool?

La batería de cocina Ekco Serum de 19 piezas tiene un costo original de $2,600 pesos, pero con el ahorro aplicado por Liverpool, ahora puede conseguirse a $1,299 pesos, prácticamente a mitad de precio.

Según la ficha del producto en Liverpool, el envío es gratuito a todo el país y hay opción de envío a domicilio o la opción de retiro en tienda.

La batería Ekco Serum de 19 piezas pasó de $2,600 a $1,299 pesos en Liverpool. (Liverpool)

¿Qué incluye esta batería de cocina Ekco y qué características tiene?

Según la descripción del producto, las 19 piezas que integran esta batería de cocina son:

2 sartenes de 20 y 24 cm

de 20 y 24 cm 1 budinera de 24 cm

de 24 cm 2 cazos de 16 y 18 cm

de 16 y 18 cm 1 wok de 20 cm

de 20 cm 2 tapas de vidrio de 24 y 18 cm

de 24 y 18 cm 5 utensilios de nylon

6 cuchillos de cocina

El set viene en color rosa, con acabado liso. Las piezas de cocción son de aluminio, con un revestimiento antiadherente convencional pensado para el uso diario. Según la ficha del producto, el espesor del aluminio acelera el paso del calor, y con eso se gana tiempo y se gasta menos gas. Los mangos y las asas son de baquelita, un material que da un agarre más seguro.

Antes de comprarla conviene tener presente cómo se cuida: la ficha en Liverpool indica que no es apta para lavavajillas ni para horno, algo a tener en cuenta al cocinar y lavar.

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