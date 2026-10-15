Bodega Aurrera rebaja $2,000 la lavadora Samsung negra de 22 kg: cuesta menos de $10,000

Bodega Aurrera tiene con $2,000 pesos de rebaja la lavadora Samsung de 22 kilos. El modelo es de carga superior y permite lavar un edredón King Size sin problemas.

El equipo cuesta menos de $10,000 pesos, es de color negro y suma funciones como el lavado Ecobubble y el control desde el celular. Esto es lo que cuesta, cómo se puede pagar y qué características tiene.

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¿Cuánto cuesta la lavadora Samsung de 22 kilos en Bodega Aurrera y cuáles son las opciones de pago?

La lavadora Samsung de 22 kilos tenía un valor inicial de $11,990 pesos, pero con el descuento aplicado en Bodega Aurrera ahora puede conseguirse a $9,990, una rebaja de $2,000 pesos.

Además del ahorro, se puede pagar hasta en 12 meses sin intereses con promociones bancarias:

3 MSI de $3,330.00

6 MSI de $1,665.00

9 MSI de $1,110.00

12 MSI de $832.50

La lavadora Samsung de 22 kilos pasó de $11,990 a $9,990 pesos en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene la lavadora Samsung de 22 kilos con carga superior disponible en Bodega Aurrera?

Según la descripción, la lavadora destaca por su gran capacidad, que permite lavar muchas prendas a la vez, incluso un edredón King Size, en una sola carga. Cuenta con el pulsador Center Jet, que crea una corriente de agua para un lavado más eficaz, y con la tecnología Ecobubble, que según Samsung limpia con hasta un 60% menos de energía y hasta un 7% menos de agua, y hace que el detergente penetre en los tejidos 2.5 veces más rápido.

El motor usa la tecnología Digital Inverter, que emplea imanes para funcionar de forma silenciosa y con eficiencia energética, y tiene 10 años de garantía, que Samsung presenta como la más larga del mercado. La función Super Speed, por su parte, reduce el tiempo de lavado hasta un 57% y, según indica Bodega Aurrera, lava una carga en 31 minutos.

Para cuidar la ropa, el tambor tiene un diseño soft curl, con crestas en forma de diamante que son suaves incluso con prendas delicadas y pequeños orificios de salida del agua que evitan que los tejidos queden atrapados. La lavadora también tiene Wi-Fi integrado: se maneja desde la aplicación SmartThings, y el sistema Smart Check supervisa y diagnostica errores desde el celular.

Otras especificaciones técnicas del producto son:

Color negro

Eléctrica con cable, de 120 V

Peso de 58.5 kg

Medidas: 114.7 cm de alto, 68.6 cm de ancho y 74.4 cm de longitud

Modelo WA22C3544GVAX

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