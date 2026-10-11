Una lavadora de carga superior con capacidad amplia de 19 kilogramos resuelve directamente los requerimientos semanales de familias extendidas que acumulan ropa durante los días de trabajo y escuela. La lavadora Samsung de carga superior 19 kg con Digital Inverter y Ecobubble se encuentra dentro del catálogo Walmart en color negro característico y presencia consolidada del fabricante líder internacional en electrodomésticos de línea blanca durante décadas de trayectoria en el mercado mexicano.

Esta lavadora figura actualmente con un precio de $11,299 pesos frente al valor tradicional de $14,999 pesos del catálogo Walmart, situación que representa un ahorro directo de $3,700 pesos menos durante la vigencia promocional actual. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 12 meses sin intereses con pagos de $941.58 pesos cada uno.

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Características destacadas de la lavadora Samsung 19 kg Digital Inverter y Ecobubble

Dentro del segmento premium de lavadoras de carga superior, destacan tres características diferenciales específicas de este modelo Samsung: la capacidad amplia de 19 kilogramos, la tecnología Digital Inverter del motor y la tecnología Ecobubble para la generación de espuma desde temperaturas frías.

Lavadora Samsung 19kg carga superior en Walmart (Walmart)

La tecnología Digital Inverter representa el motor de alta eficiencia Samsung que ajusta la potencia según la carga específica introducida en cada ciclo, condición técnica que amplifica considerablemente el ahorro energético durante los años de uso cotidiano familiar y reduce significativamente el ruido operativo vs los motores convencionales del segmento tradicional. Por su parte, la tecnología Ecobubble representa el sistema específico Samsung que genera espuma de burbujas desde temperaturas frías alrededor de los 15 grados centígrados, condición que amplifica la penetración del detergente en las fibras de la ropa para eliminar manchas difíciles incluso durante los lavados con agua fría, reduciendo considerablemente el consumo energético del calentamiento del agua tradicional.

Entre sus características destacan:

Marca Samsung segmento premium internacional

segmento premium internacional Tipo carga superior familiar

familiar Capacidad 19 kilogramos amplia

amplia Color negro premium

premium Tecnología Digital Inverter motor eficiente

motor eficiente Tecnología Ecobubble espuma desde temperaturas frías

espuma desde temperaturas frías Ahorro energético considerable vs modelos convencionales

Reducción ruido operativo vs motores tradicionales

Lavado eficiente en agua fría desde 15°C

Garantía oficial Samsung México

Respecto a la cobertura comercial del electrodoméstico, Samsung México otorga garantía oficial sobre defectos de fabricación en el motor Digital Inverter con cobertura ampliada característica del segmento premium Samsung, sistema electrónico interno, tecnología Ecobubble, tambor y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante surcoreano para esta línea específica. La compra se realiza directamente a través del catálogo oficial Walmart México (walmart.com.mx), condición que amplifica la protección al consumidor dado que Walmart figura como retailer autorizado Samsung para el mercado mexicano con red nacional de sucursales físicas disponibles para gestión de garantías específicas.

Para preservar el rendimiento óptimo de la lavadora durante los años de uso cotidiano familiar, conviene consultar el manual oficial Samsung sobre la frecuencia recomendada de limpieza del tambor interno, uso de detergentes específicos para lavadoras de alta eficiencia y mantenimiento preventivo del sistema de drenaje según las especificaciones del fabricante surcoreano para esta línea específica.

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