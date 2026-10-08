Costco remata batería de cocina Westinghouse antiadherente tipo mármol: 5 piezas con tapas de vidrio con $480 de descuento hasta el 11 de octubre

Costco tiene en rebaja la batería de cocina de mármol Onix de Westinghouse. Se trata de un set de aluminio forjado apto para varios tipos de estufa. El ahorro dispuesto por la tienda es por tiempo limitado y quedan pocos días para que se acabe la promoción.

Si estás pensando en comprar utensilios vistosos y de calidad para tu cocina, esta batería podría ser la alternativa. Aquí van el detalle del precio, lo que trae el set y las estufas en las que se puede usar.

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¿Cuánto cuesta la batería Westinghouse de mármol Onix en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

La batería de mármol gris onix de Westinghouse tiene un precio original de $4,799 pesos, pero con el ahorro aplicado por Costco, ahora puede conseguirse a $4,319 pesos, es decir, con una rebaja de $480 pesos.

El precio incluye envío, rige del 5 al 11 de octubre de 2026 y está limitado hasta agotar existencias. Según la tienda, la entrega estimada es de 2 a 5 días hábiles desde la confirmación de la orden, teniendo en cuenta que el despacho se hace de lunes a viernes y no hay entregas en días festivos.

La batería Westinghouse de mármol Onix pasó de $4,799 a $4,319 pesos en Costco. (Costco)

¿Qué incluye este set a la venta en Costco y qué características tiene?

La ficha del producto en Costco presenta el set como una batería de 5 piezas, las cuales incluyen:

Cacerola de mármol Onix de 24 cm , con tapa

, Arrocera de mármol Onix de 28 cm , con tapa

de mármol Onix , con tapa Sartén de mármol Onix de 28 cm, con tapa

Las piezas son de aluminio forjado, con recubrimiento antiadherente tipo mármol y mango remachado de tacto suave; las tapas son de vidrio. Según la descripción, las piezas se pueden usar en estufas de gas, eléctricas, halógenas, vitrocerámicas y de inducción.

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