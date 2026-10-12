Liverpool rebaja termo del Grinch de 1.2 litros con popote y asa: cuesta menos de $450 pesos y tiene envío gratis

Liverpool tiene en rebaja el termo de acero inoxidable del Grinch, de 1.2 litros, con $200 pesos de descuento. El diseño es lo que distingue a este producto, ya que el personaje resalta sobre fondo negro, con tipografía decorativa y detalles en verde y metálicos, con aire navideño. Este es su precio, formas de pago y características.

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¿Cuánto cuesta el termo del Grinch en Liverpool y cómo se puede pagar?

El termo de Grinch costaba $649 pesos en Liverpool, pero con el ahorro aplicado por la tienda, ahora puede conseguirse a $449 pesos, alrededor de un 30% menos.

Existen diferentes opciones de pago en diferido, además de la opción de un solo pago. Las alternativas con tarjetas Liverpool son:

3 MSI de $149.67

6 MSI de $74.83

Pago único de $449

Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, las opciones son:

3 MSI de $149.67

Pago único de $449

El envío es gratuito a todo el país, a domicilio o con retiro en tienda mediante Click & Collect.

El termo con estampado de Grinch a la venta en Liverpool incluye tapa a rosca, popote y asa lateral. (Liverpool)

¿Cómo es este termo del Grinch en rebaja en Liverpool y qué características tiene?

El termo de Grinch a la venta en Liverpool está fabricado en acero inoxidable y tiene una capacidad de 1.2 litros. Su estampado muestra al Grinch sobre un fondo negro con una tipografía decorativa, un contraste llamativo y muy característico del personaje.

En cuanto al uso, tiene aislamiento térmico y, según la ficha del producto en Liverpool, mantiene el contenido frío o caliente por 12 horas. La tapa se abre a rosca, el agarre es ergonómico, y el popote y el asa lateral —de color verde— están pensados para tomar y transportar la bebida durante el día.

En cuanto a especificaciones técnicas, este vaso térmico de Grinch mide 25 centímetros de alto y es apto para lavavajillas y para congelador.

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