Liverpool rebaja en más de $1700 pesos set licuadora Ninja 6 velocidades de 2 litros con vaso portátil

Preparar smoothies amplios para toda la familia durante los desayunos del fin de semana, licuar frutas y verduras frescas para el almuerzo diario o batir hielo para bebidas refrescantes en reuniones con amigos requiere contar con una licuadora potente de capacidad superior al promedio del segmento accesible mexicano. El set licuadora Ninja LB301LAABL de 6 velocidades responde a este perfil de compra en Liverpool con jarra de 2.1 litros, 6 velocidades ajustables, envío gratis a todo el país y presencia consolidada de la marca estadounidense Ninja referente en electrodomésticos premium de cocina alto rendimiento.

Este set se cotiza actualmente en $4,059 pesos frente al precio original de catálogo de $5,799 pesos, con un ahorro directo de $1,739 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 9 mensualidades con pagos de $483.25 pesos cada uno como opción alternativa de financiamiento disponible.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características del set licuadora Ninja en Liverpool

La característica más destacada de este set es la combinación del motor Ninja premium junto con las 6 velocidades ajustables y la jarra XXL de 2.1 litros con ventajas prácticas frente a las licuadoras convencionales del segmento accesible que suelen limitar las velocidades a 2 o 3 ajustes básicos y jarras de capacidad reducida. Las 6 velocidades ajustables permiten adaptar la trituración al tipo específico de alimento preparado, desde batidos cremosos con fruta blanda hasta trituración intensa de hielo para bebidas refrescantes congeladas durante reuniones familiares amplias.

Set licuadora y vaso portátil Ninja en Liverpool (Liverpool)

Entre sus características destacan:

Marca Ninja modelo LB301LAABL

modelo 6 velocidades ajustables

ajustables Capacidad jarra 2.1 litros XXL familiar

XXL familiar Color azul diferencial

diferencial Set completo con accesorios complementarios

Envío gratis a todo el país

a todo el país Compatible con Click & Collect en tienda

en tienda Código producto oficial 1207259060

Ideal para smoothies y batidos familiares

Adecuado para trituración de hielo intensa

Garantía oficial Ninja México

El set cuenta con garantía oficial Ninja México cubriendo defectos de fabricación en el motor, sistema electrónico interno, jarra, cuchillas de acero inoxidable y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante estadounidense para esta línea específica, complementada con la cobertura adicional de Liverpool como retailer autorizado para el mercado mexicano. La compra incluye envío gratis a todo el país y la opción Click & Collect para recoger el producto directamente en la tienda Liverpool más cercana del hogar familiar.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.