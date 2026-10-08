Liverpool remata Galaxy S26 Dynamic AMOLED; te puedes ahorrar más de 6 mil pesos

¿Buscas un celular de gama alta, pero sin gastar de más? El Samsung Galaxy S26 está de oferta en Liverpool. Este smartphone, que está equipado con pantalla Dynamic AMOLED 2X, aparece actualmente en un precio con descuento en $15 mil 999 pesos, frente a un precio de liosta de $22 mil 499.

Esto representa un ahorro de $6 mil 500 pesos, equivalente a cerca de un 29% de descuento; además, Liverpool señala la posibilidad de pagarlo hasta en 13 meses sin intereses de $1,230.69 , sujeto a las condiciones de la promoción y de la tarjeta a utilizar.

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Galaxy S26 está de oferta en Liverpool Liverpool remata Galaxy S26 Dynamic AMOLED; así puedes ahorrar (Liverpool)

¿Qué ofrece el Galaxy S26 de oferta en Liverpool?

El equipo cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED de 6.3 pulgadas, resolución de FHD+ y frecuencia de atualización adaptable de hasta 120 Hz, de acuerdo con Samsung; también incorpora el procesador Exynos 2600, diseñado para tareas de Inteligencia Artificial y rendimiento avanzado.

En apartado de fotografía, Samsung Galaxy S26 especifica una cámara principal de 50 megapíxeles, acompañada por un teleobjetivo de 10 MP y una cámara ultra gran angular de 12 MP, además de una cámara frontal de 12 MP. Además de que la batería tiene una capacidad típica de 4,300 mAh, mientras que el almacenamiento de la publicación de Liverpool es de 256 GB.

Ahorra $6 mil 500 pesos en el Galaxy S26 con descuento en Liverpool

La diferencia entre el precio de lista y la oferta es de $6,500 pesos. Liverpool también indica envío gratis a todo el país, aunque la disponibilidad y las condiciones de pago pueden variar. Cabe señalar que esta promoción, así como muchas otras, puede cambiar sin previo aviso; y tu, ¿aprovecharías los casi $6,500 de ahorro para dar el salto al Galaxy S26?

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