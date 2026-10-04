Costco remata la licuadora portátil Ninja que tritura hielo hasta hacerlo nieve con $700 de descuento: la oferta sigue hasta el 18 de octubre

¿En busca de una licuadora? La licuadora portátil BlendBOSS de Ninja es una buena opción. Combina practicidad y potencia y está con descuento en Costco. La oferta incluye además dos vasos portátiles, ideales para llevar tus preparaciones a donde vayas.
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¿Cuánto cuesta la licuadora Ninja en Costco y hasta cuándo dura la oferta?
La licuadora portátil Ninja, identificada con el modelo CO351DBLAA, costaba inicialmente $2,799 pesos en Costco, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $2,099 pesos, es decir, con una rebaja de $700 pesos.
Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado. Comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 18 de octubre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias, según indica la tienda en su sitio web. El precio incluye el envío.
¿Qué características tiene esta licuadora portátil Ninja a la venta en Costco?
El equipo de marca Ninja tiene una capacidad de 2.1 litros, cuenta con funciones de mezclar y moler y es capaz de “triturar hielo hasta convertirlo en nieve”. Su potencia es de 1200 watts.
El conjunto de cuchillas Crushblade está fabricado en acero inoxidable afilado, pensado para hacer smoothies cremosos y bebidas congeladas, mientras que el vaso es de plástico Tritán libre de BPA. La licuadora a la venta en Costco tiene tecnología Auto-iQ, con 3 programas automáticos además de 3 velocidades manuales.
En cuanto a especificaciones técnicas, el aparato mide 20 cm de ancho, 25 cm de profundidad y 45 cm de alto, con un peso de 4.5 kilogramos. Está disponible en color azul, con cuerpo de plástico y aspas de acero inoxidable.
La promoción incluye la licuadora y dos vasos portátiles de 768 mililitros con tapa antiderrames, boquilla tipo chug y popote desmontable.
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