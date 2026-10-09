Costco rebaja y remata en $300 pesos set de 3 sartenes Tramontina de acero inoxidable de triple capa con revestimiento cerámico antiadherente

Si estás buscando una sartén que ofrezca rendimiento, durabilidad y, además, luzca bien en la cocina, el set de 3 sartenes Tramontina disponible en Costco lo resuelve todo. Están diseñadas con interior antiadherente y con exterior de acero inoxidable pulido.

El set de 3 sartenes Tramontina están en Costco con descuento hasta el 18 de octubre de 2026. A continuación, conoce todo sobre la oferta y las características más destacadas del producto.

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¿Cuánto cuesta el set de 3 sartenes Tramontina en Costco?

El combo de tres sartenes de acero inoxidable de triple capa con revestimiento cerámico antiadherente cuesta $1,2999 pesos en Costco. Sin embargo, la tienda tiene un descuento especial que pone al set a $999 pesos por tiempo limitado. O sea, con un ahorro de $300 pesos.

El precio incluye envío y la oferta estará disponible hasta el 18 de octubre 2026 y limitada hasta agotar existencias.

El set incluye tres sartenes de 20.5, 26.1 y 30.7 centímetros. (Costco)

¿Cuáles son las características destacadas del combo de sartenes Tramontina a la venta en Costco?

Este juego de sartenes está diseñado con una triple capa con núcleo de aluminio e interior antiadherente de cerámica, lo que se traduce en una distribución rápida y uniforme del calor y una limpieza efectiva sin esfuerzo.

En la parte exterior, estas sartenes Tramontina están diseñadas con acero inoxidable pulido a espejo, lo que le da un aspecto refinado sin perder de vista la durabilidad de cada pieza. A su vez, las asas remachadas de acero inoxidable añaden estabilidad y control.

El set completo a la venta en Costco incluye tres piezas:

1 Sartén de 20.5 cm

1 Sartén de 26.1 cm

1 Sartén de 30.7 cm

En cuanto a especificaciones técnicas, estos utensilios de cocina son aptos para estufa y horno, están libres de PFAS y PFOA y se pueden lavar en lavavajillas.

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