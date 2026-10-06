Bodega Aurrera remata juego de sartén Tramontina All‑in‑One Plus para saltear y freír con $353 de descuento

El juego de sartén Tramontina para saltear y freír con 5 litros está en oferta en Bodega Aurrera con recubrimiento cerámico antiadherente diferencial, ideal para preparar paellas amplias durante los fines de semana, cocinar arroces con verduras salteadas al mediodía o freír pescado fresco para la cena cotidiana.

Este juego se cotiza actualmente en $2,579 pesos frente al precio original de $2,932 pesos, con un ahorro directo de $353 pesos menos que su valor tradicional dentro del catálogo Bodega Aurrera México.

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Características destacadas del juego sartén Tramontina 5L en Bodega Aurrera

La sartén multiuso para saltear y freír con capacidad de 5 litros cuenta con recubrimiento cerámico antiadherente, configuración específica que ofrece varias ventajas prácticas frente a los sartenes convencionales del segmento accesible que suelen limitar la capacidad a 3 litros o menos. La capacidad de 5 litros permite preparar paellas, arroces familiares o guisos amplios para múltiples comensales en una sola tanda de cocción.

Juego de Sartén Tramontina 5 L en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

El recubrimiento cerámico antiadherente representa una alternativa diferencial respecto a los recubrimientos Starflon tradicionales de otras líneas Tramontina premium, con características específicas del segmento cerámico que incluyen tolerancia a temperaturas elevadas y acabado estético particular.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina juego sartén multiuso

juego sartén multiuso Capacidad 5 litros amplia familiar

amplia familiar Diseño para saltear y freír multiuso

multiuso Recubrimiento cerámica antiadherente

Alternativa diferencial vs recubrimientos Starflon

Ideal para paellas y arroces amplios

Adecuado para familias grandes y reuniones

Trayectoria de fabricante desde 1911

Marca brasileña internacional consolidada

Compatible con cocinas convencionales de gas y eléctricas

Garantía oficial Tramontina México

El juego cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en el sartén de 5 litros, recubrimiento cerámico antiadherente y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía comercial durante los años de vida útil del juego completo. Se recomienda evitar utensilios metálicos afilados que puedan rayar el recubrimiento cerámico y lavar a mano con agua tibia y jabón suave después de dejar enfriar completamente el sartén, condición que preserva considerablemente la vida útil del recubrimiento según las recomendaciones oficiales publicadas por Tramontina en su sitio corporativo mexicano sobre cuidado correcto de utensilios con recubrimiento antiadherente.

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