El municipio de Puebla donde se originó el papel picado de Día de Muertos que es patrimonio cultural de México

El papel picado es uno de los elementos tradicionales en los altares de Día de Muertos y una expresión artística con una historia íntimamente ligada al municipio de San Salvador Huixcolotla, en Puebla.

Según el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), fue allí donde, desde mediados del siglo XIX, el papel de China empezó a convertirse en piezas decorativas, y el oficio sigue vivo hoy en talleres familiares.

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¿Cuál es el origen del papel picado y cuál es su vínculo con Huixcolotla?

FONART explica que recortar papel para crear figuras tiene antecedentes antiguos y recibió influencias de otros lugares, pero que en San Salvador Huixcolotla “se desarrolló una tradición propia”.

Fue en la década de 1930 cuando José María García, un artesano local, fundó la primera tienda dedicada a la elaboración de papel picado. Desde entonces, la creación de obras únicas no ha frenado en este municipio de Puebla.

Allí, “los artesanos superponen hojas de papel de China y, utilizando cinceles de distintos tamaños y formas, perforan simultáneamente varias capas para crear diseños muy complejos”.

Los diseños son diversos e incluyen flores, calaveras, motivos religiosos, entre otros, y cada color guarda un significado: el amarillo, por ejemplo, representa la luz, el morado el duelo, el rosa la celebración y el blanco la pureza.

¿Por qué el papel picado de Huixcolotla es patrimonio cultural de México?

Aunque actualmente existen versiones industrializadas, el papel picado de Huixcolotla se distingue, según México Desconocido, por su detalle y su precisión.

En 1998 esta creación tradicional fue reconocida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como parte del patrimonio cultural del país, por su valor histórico y artístico.

Según FONART, se trata de “un saber artesanal que se transmite de generación en generación que forma parte del patrimonio cultural de México” y que está presente en celebraciones como las fiestas patrias y el Día de Muertos.

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