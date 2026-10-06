Hasta 60% de descuento en el Amazon Prime de octubre 2026: fechas, categorías participantes y cómo obtener hasta 24 MSI

Amazon México activa la temporada de descuentos del Prime Day del 6 al 10 de octubre con rebajas de hasta 60% en más de 35 categorías y opciones de financiamiento de hasta 24 meses sin intereses.

La jornada comercial abarca cinco días consecutivos de remates exclusivos en productos de belleza, electrónicos, moda, hogar y juguetes para los suscriptores de Amazon Prime. La plataforma integra un 25% de bonificación adicional mediante cupones bancarios directos y entregas el mismo día en las principales ciudades del país.

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¿Cuáles son las fechas oficiales y las categorías participantes en el Prime Day de octubre 2026?

El evento de otoño de Amazon México se lleva a cabo del martes 6 al sábado 10 de octubre de 2026 en todo el territorio nacional. Los suscriptores de Amazon Prime acceden a miles de promociones relámpago que se actualizan tres veces al día en las siguientes secciones del catálogo:

Electrónicos y tecnología: descuentos en pantallas, computadoras, dispositivos de audio y videojuegos.

descuentos en pantallas, computadoras, dispositivos de audio y videojuegos. Hogar y cocina: precios especiales en electrodomésticos, muebles y artículos de decoración.

precios especiales en electrodomésticos, muebles y artículos de decoración. Moda y belleza: rebajas en ropa, calzado, accesorios, cosméticos y cuidado personal.

rebajas en ropa, calzado, accesorios, cosméticos y cuidado personal. Juguetes y entretenimiento: ofertas anticipadas para la temporada navideña y juegos de mesa.

ofertas anticipadas para la temporada navideña y juegos de mesa. Despensa en Amazon Súper: reducciones de precio en alimentos de alacena, bebidas y artículos de limpieza.

Amazon Prime Amazon México inicia este martes 6 de octubre la temporada de remates otoñales Prime Day mediante rebajas de hasta 60% en más de 35 categorías de productos. (Facebook Amazon México)

¿Cómo obtener hasta 24 meses sin intereses y promociones bancarias en Amazon Prime?

Aprovechar los esquemas de financiamiento a plazos y las bonificaciones adicionales requiere introducir los códigos de descuento antes de finalizar la compra. Las instituciones financieras aliadas ofrecen los siguientes beneficios para tarjetahabientes durante este evento de Amazon México:

Citibanamex: 10% de rebaja con la clave BNMXPBDD26 en compras desde 4,500 pesos y plazos de hasta 24 meses sin intereses.

10% de rebaja con la clave BNMXPBDD26 en compras desde 4,500 pesos y plazos de hasta 24 meses sin intereses. BBVA: 10% de descuento aplicando la clave BBVAPBDD26 en montos mínimos de 4,500 pesos con financiamiento de 3 a 15 meses sin intereses.

10% de descuento aplicando la clave BBVAPBDD26 en montos mínimos de 4,500 pesos con financiamiento de 3 a 15 meses sin intereses. Santander, HSBC, Invex, Afirme y Mifel: 10% de rebaja directa mediante sus respectivos cupones en adquisiciones a partir de 4,500 pesos.

10% de rebaja directa mediante sus respectivos cupones en adquisiciones a partir de 4,500 pesos. American Express: bonificación de 750 pesos al realizar compras a plazos sin intereses previa inscripción.

bonificación de 750 pesos al realizar compras a plazos sin intereses previa inscripción. Plataformas digitales (Kueski Pay y DiDi Card): hasta 200 pesos de rebaja acumulada con el código KUESKIDAYS o 15% de bonificación en esquemas de pago a meses.

Amazon Prime Amazon México inicia este martes 6 de octubre la temporada de remates otoñales Prime Day mediante rebajas de hasta 60% en más de 35 categorías de productos. (Facebook Amazon México)

¿Cómo funcionan los envíos sin costo y las compras recurrentes en Amazon México?

La infraestructura logística de Amazon Prime garantiza entregas el mismo día en 14 ciudades mexicanas y al día siguiente en más de 80 localidades. Los usuarios en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey reciben sus pedidos en horas al realizar compras superiores a 199 pesos antes de las 17:00 horas.

Surtir la despensa mediante Amazon Súper permite ahorrar un 10% extra al combinar cinco productos con el programa Suma y Ahorra. Programar entregas periódicas con la opción Planea y Ahorra mantiene costos reducidos durante todo el año.

Guardar los cupones bancarios en la aplicación móvil antes de pagar asegura el descuento al procesar la orden. La temporada de ofertas del Prime Day de octubre 2026 concluye a la medianoche del sábado 10 de octubre.

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