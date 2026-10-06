Marcha y bloqueos paralizan calles y avenidas de CDMX hoy

Si eres automovilista y no quieres perder tiempo detenido en el tráfico, te decimos qué calles tendrán cierres viales por bloqueos y manifestaciones hoy para que consideres buscar alternativas viales.

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Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy se llevará a cabo una marcha de la UNión General de Trabajadores de México a las 17:00 horas en la Estación “Chabacano”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. San Antonio Abad y Calz. Chabacano, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo al Zócalo capitalino.

¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos?

Habrá cortes a la circulación por manifestaciones en:

Ángel de la Independencia en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez y en Plaza de la Ciudadela en Emilio Dondé y Balderas, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Zócalo Capitalino en Av. 5 de Mayo y Monte de Piedad, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 15:00 horas.

Así que si alguna de estas calles o avenidas forma parte de tu ruta diaria te recomendamos salir con tiempo o buscar alternativas viales para que evites el tráfico.

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