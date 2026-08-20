Nyla Stone, la cantante detrás del nuevo fenómeno viral en TikTok; obra de la IA

¿Ya la escuchaste en redes? Una canción al más puro estilo del Soul and Blues, se ha convertido en uno de los fenómenos virales de Tiktok, pero detrás de la vos que millones de personas están escuchando en las plataformas, se encuentra una inesperada historia: Nyla Stone no es una cantante real.

Su tema llamado “Ahora soy mi prioridad” acumula más de 4 millones de reproducciones en platafromas digitales, además de que se ha convertido en el audio de numerosos videos, especialmente en contenidos en lipsync y publicaciones relacionadas con el amor propio y empoderamiento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Quién es Nyla Stone?

Aunque el proyecto se representa en redes sociales como una propuesta musical de soul y blues, Nyla Stone es un personaje digital cerado mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

El proyecto está asociado con Desireé Perea Garrido, quien aparece como compositora y responsable de la propuesta, cuyas letras son escritas por una persona, mientras que la IA interviene en la generación de voz y los instrumentos musicales.

“Ahora soy mi prioridad”: la canción viral de una artista que en realidad nunca existió El proyecto está asociado con Desireé Perea Garrido, quien aparece como compositora y responsable de la propuesta. (TikTok/Nyla Stone)





¿Por qué Nyla Stone se viralizó en TikTok?

La combinación de una letra centrada en el amor propio y una interpretación que parece completamente humana convirtió la canción en un recurso ideal para videos en las redes sociales.

Uno de los elementos que más llama la atención es precisamente descubir que las supuesta artista no existe físicamente ya que fue creada con Inteligencia Artificial. Esa reveación se ha convertido incluso en parte del contenido viral alrededor de la canción.

La música creada con Inteligencia Artificial es cada vez más común

El caso de Nyla Stone refleja un cambio acelerado en las industria musical, ya que con la creación de canciones mediante el uso de la Inteligencia Artificial, es cada vez más visible, además de que plantea preguntas sobre autoría, identidad artística y transparecnia.

Ante la situación, algunas plataformas musicales prevén comezar a identificar perfiles de artistas generados con IA, con el objetivo de informar a los usuarios sobre el origen del contenido.

En adn NOTICIAS te preguntamos: ¿Estás preparado para una industria musical dónde algunos de tus artistas favoritos podrían no existir? Te leemos en redes sociales.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.