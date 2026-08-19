La Feria de Fresnillo 2026 tenía todo listo para una de sus próximas noches, pero algo pasó que desapareció un artista de su cartelera, dejando al fresnillense desconcertados: Luis R. Conriquez.

El cantante de regional mexicano tenía programado un concierto para el 28 de agosto, pero su presentación fue cancelada por autoridades locales al considerar que el espectáculo podía entrar en el terreno de la apología del delito.

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¿Por qué cancelaron el concierto de Luis R. Conriquez en Fresnillo?

El Gobierno de Zacatecas pidió al Ayuntamiento de Fresnillo reconsiderar la presentación de Luis R. Conriquez, al señalar que el contenido relacionado con su espectáculo podía exaltar la violencia o la imagen de grupos del crimen organizado.

La decisión fue revisada por la Mesa Estatal de Construcción de Paz, que determinó que el concierto no se ajustaba a los criterios establecidos para los eventos de la Feria Nacional de Fresnillo.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, explicó que estas medidas buscan privilegiar espectáculos que contribuyan a la convivencia y a una cultura de paz.

En pocas palabras el concierto que muchos ya tenían apuntado para finales de agosto se cayó de la cartelera.

¿Cuándo se iba a presentar Luis R. Conriquez en Fresnillo?

El cantante tenía programado presentarse el 28 de agosto de 2026 como parte de la Feria Nacional de Fresnillo.

Las autoridades y organizadores tendrán que definir ahora quién ocupará el espacio que dejó disponible el cantante, misma que aquí en adn noticias te contaremos.

¿Qué tiene que ver la apología del delito con la cancelación?

Las autoridades de Zacatecas señalaron que el contenido artístico asociado con el espectáculo podía entrar en el supuesto de apología del delito, contemplado en el artículo 190 del Código Penal del estado.

Pero ojo, pues esto no significa que Zacatecas haya prohibido todos los corridos, ya que la discusión está relacionada con aquellos contenidos que las autoridades consideren que pueden exaltar o justificar actividades delictivas.

Es decir, no es simplemente “cantas corridos, te cancelan”, no, el asunto está en qué se canta, qué se promueve y cómo se interpreta dentro de los criterios establecidos por las autoridades.

¿También cancelaron el concierto de Óscar Maydon en Zacatecas?

Luis R. Conriquez no es el único que ya no se presentará en Zacatecas, pues el nombre de Óscar Maydon también apareció en la discusión de las autoridades zacatecanas, pero su situación no es exactamente igual a la del interprete de “Si No Puedes No”.

Maydon tiene programada una presentación para el 14 de septiembre en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), sin embargo, las autoridades pusieron bajo revisión su participación y plantearon evitar su presentación bajo los mismos criterios relacionados con la apología del delito.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno estatal, el análisis también contempla el contenido de las canciones y las colaboraciones que forman parte de su repertorio.

Así que, por ahora, lo importante es esto: Luis R. Conriquez ya quedó fuera de la Feria de Fresnillo, mientras que el caso de Óscar Maydon se encuentra bajo revisión.

¿Zacatecas multa por cantar corridos?

Zacatecas no establece una multa simplemente por interpretar corridos, pues el Código Penal estatal contempla sanciones para quien públicamente provoque a cometer un delito o haga apología de este, cuando el delito no se ejecuta.

El artículo 190 establece una pena de tres a seis meses de prisión y una multa de 100 a 200 cuotas en esos casos.

Así que, si tenías tu boleto, tu sombrero y hasta el outfit preparado para el 28 de agosto, tocará esperar para saber quién ocupará ese escenario.

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