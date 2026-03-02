Xiaomi Redmi A5: La revolución de la gama llaga con descuento en Liverpool

El nuevo Xiaomi Redmi A5 llegó a Liverpool y es ideal para quienes buscan un celular con pantalla gigante a un precio que no afecte su bolsillo. Su precio es lo más llamativo, pues aunque se vende en el mercado a 3 mil 600 pesos, en la tienda rosa se ofrece con un 50% de descuento.

Actualmente, este equipo se encuentra a tan solo mil 893 pesos, por lo que si te animas a comprar este dispositivo será una de las adquisiciones más inteligentes que hagas.

Xiaomi Redmi A5 es un celular de gama alta

Xiaomi de 6.8 pulgadas es ideal para el consumo de contenido multimedia, redes sociales y tareas escolares. Además, su procesador Unisoc T7225 ofrece la fluidez necesaria para todas las aplicaciones, lo que lo hace el equipo perfecto para quienes buscan su primer celular.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características Xiaomi Redmi A5

Pantalla: IPS de 6.8 pulgadas con gran nitidez y colores vibrantes

Sistema de cámaras: Sistema de cámara dual con Inteligencia Artificial (AI) que optimiza las capturas en tiempo real

Sensor Mejorado: Capta un 18% más de luz, lo que garantiza que las tomas fotográficas nocturnas salgas fascinantes

Procesador: Unisoc T7225, lo que significa un diseñado para un rendimiento eficiente

Conectividad: Wi-Fi integrado y doble ranura SIM, ideal para gestionar dos líneas telefónicas de manera simultánea

Seguridad: Desbloqueo mediante patrón y teclado numérico

Audio: Altavoz incorporado de alta fidelidad

Estado: Equipo totalmente desbloqueado para cualquier compañía celular

¿Cómo comprar el Xiaomi Redmi A5?

Si no quieres dejar pasar esta oportunidad, comprar el Xiaomi Redmi A5 es muy fácil, ya que está en la tienda en línea de Liverpool. Si no quieres comprarlo de un jalón, los tarjetahabientes de Liverpool pueden disfrutar de hasta 6 meses sin intereses (con mensualidades de 315.50 pesos), mientras que con otras tarjetas bancarias participantes se ofrecen hasta 3 meses sin intereses.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

tienda en línea de Liverpool