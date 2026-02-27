Esta extraña moneda de un dólar podría valer hasta US$ 2,750: revisa si no la tienes en los cajones

Algunas monedas de un dólar que circularon en Estados Unidos durante la década de 1970 han comenzado a llamar la atención de coleccionistas por su posible valor en el mercado numismático, y debido al flujo constante de divisas entre ambos países, no se descarta que alguna de estas piezas haya llegado incluso a México y permanezca guardada sin que su propietario lo sepa.

Se trata del dólar Eisenhower, una moneda emitida por la Casa de Moneda de Estados Unidos entre 1971 y 1978 que, en ciertas variantes, puede alcanzar hasta $2,750 dólares o $46,750 pesos mexicanos.

¿Cómo es el dólar Eisenhower y qué lo hace especial?

El diseño de esta moneda incluye en su cara principal la imagen de Dwight D. Eisenhower, quien fue el presidente número 34 de Estados Unidos, acompañada por leyendas como “Liberty” y “In God We Trust”, además del año de acuñación.

En el reverso aparece un águila descendiendo sobre la superficie lunar con la Tierra al fondo, un diseño inspirado en la insignia de la misión Apolo 11, rodeado por las inscripciones “United States of America”, “E Pluribus Unum” y su denominación de un dólar.

Entre las variantes más buscadas por coleccionistas se encuentran aquellas piezas que no presentan marca de ceca, es decir, el pequeño símbolo que identifica el lugar donde fueron fabricadas. Estas monedas fueron acuñadas en Filadelfia y, en algunos casos, son consideradas anomalías de producción, lo que puede incrementar su interés en el mercado.

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS), ciertos ejemplares del dólar Eisenhower sin marca de ceca y en condiciones de conservación sobresalientes han llegado a cotizarse en miles de dólares dentro del mercado numismático.

Esta moneda podría estar en tu casa sin que lo sepas

A pesar de haber sido acuñada en Estados Unidos, este tipo de monedas pudo haber llegado a México a través de distintos medios como viajes, remesas, herencias o intercambios en casas de cambio.

Durante décadas, el uso de dólares en efectivo en zonas fronterizas o turísticas ha sido común, por lo que no resulta inusual que monedas extranjeras permanezcan guardadas en cajones o alcancías sin que sus propietarios conozcan su posible valor en el mercado de colección.

Especialistas recomiendan revisar si la moneda carece de marca de ceca y evaluar su estado de conservación, ya que aquellas piezas que presentan menor desgaste suelen alcanzar precios más altos entre coleccionistas.