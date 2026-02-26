OPPO A6x con batería colosal de remate en Liverpool

OPPO se ha posicionado como uno de los favoritos en México y con el objetivo de que todos sus clientes tengan uno de estos dispositivos a excelente precio está rematando el A6x, disponible a través de Telcel, ni más ni menos que en Liverpool.

El celular tiene un precio de tan solo 3 mil 699 pesos, y cuenta con una pantalla de alta fidelidad, así como una batería colosal de 6 mil 100 mAH. Es ideal para quienes buscan un dispositivo con durabilidad sin sacrificar el diseño.

¿Por qué es conveniente comprar este celular?

Este celular es una gran opción para quienes trabajan desde el celular y necesitan un dispositivo resistente. Cuenta con una optimización de rendimiento garantizada por 48 meses, lo que asegura que el sistema sea muy rápido.

Es el compañero perfecto tanto para trabajadores como estudiantes, gracias a su certificación de resistencia y su pantalla ultrabrillante de 120 Hz.

Características del OPPO A6x



Procesador: Qualcomm Snapdragon 685 4G, diseñado para una multitarea eficiente

Batería: Impresionante capacidad de 6,100 mAh

Pantalla: Panel LCD de 6.7 pulgadas

Diseño: Estructura moderna, ligera y ergonómico



¿Qué incluye el celular?

El celular incluye cargador de viaje, cable de sincronización, funda protectora y herramienta para SIM.

¿Cómo comprar este celular?

Comprar este celular es muy sencillo, pues se puede adquirir a través de la página de Liverpool, donde los usuarios pueden verificar la disponibilidad inmediata en su tienda física más cercana o realizar la compra en línea.

En cuanto a las facilidades de pago, la tienda ofrece opciones de financiamiento muy flexibles, ya que el costo se puede diferir en hasta 13 meses sin intereses de apenas 284 pesos.

