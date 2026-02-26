El enigma de los 37 niños, desconocidos entre sí, que dibujan al mismo amigo imaginario

En la primavera de 1962, en una escuela primaria de Wyoming, Estados Unidos, 37 alumnos habrían dibujado al mismo amigo imaginario sin ponerse de acuerdo. El ejercicio formaba parte de una clase de arte. Según la versión viral, los niños no compartían salón ni contacto previo.

El personaje descrito era alto, delgado, sin rostro visible y con ojos vacíos. Lo llamaron “Eco Amarillo”. Decían que aparecía en tormentas y susurraba mensajes por televisores o radios. La historia circula hoy como un supuesto fenómeno colectivo infantil.

¿Qué fue el caso del “Eco Amarillo”?

El relato indica que los maestros reunieron los dibujos y notaron coincidencias exactas. La figura sostenía una cuerda hecha de cabello y no generaba miedo, sino compañía.

El caso llama la atención porque sugiere una experiencia compartida sin contacto directo. Esto alimenta teorías sobre fenómenos psicológicos colectivos en la infancia.

¿De dónde surge esta historia viral?

No existen registros de 1962 que respalden el episodio. La narrativa apareció en foros y redes sociales alrededor de 2025.

Cuentas dedicadas a misterios y creepypastas amplificaron el contenido. Su estructura coincide con leyendas urbanas modernas diseñadas para parecer reales.

¿Hay pruebas científicas o documentos históricos?

Búsquedas en archivos académicos y periódicos locales no arrojan resultados. Ningún estudio psicológico de la época menciona un caso similar.

Especialistas señalan que, de ser real, podría explicarse por estímulos compartidos o sugestión infantil. Sin evidencia, queda en el terreno del mito digital.

¿Por qué el amigo imaginario colectivo genera tanto interés?

El concepto del amigo imaginario forma parte del desarrollo infantil. Mezclarlo con misterio activa la curiosidad colectiva.

En redes sociales, el relato suma vistas y debates. Expertos en folclore digital lo clasifican como ficción viral. Hasta ahora, todo apunta a una leyenda urbana contemporánea.