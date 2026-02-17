Rematan Motorola Edge 60 Pro de 512GB con cámara de 50MP, carga rápida y resistencia al agua
El Motorola Edge 60 Pro cuenta con un diseño delgado, cuerpo de polímero con opciones de acabado tipo piel y altavoces estéreo con Dolby Atmos; checa la promoción y compra el tuyo.
Liverpool lanzó una atractiva promoción en el smartphone Motorola Edge 60 Pro con pantalla POLED de 6.6 pulgadas y almacenamiento de 512GB, reduciendo su precio en 2 mil pesos.
El dispositivo cuenta con un diseño delgado, cuerpo de polímero con opciones de acabado tipo piel y altavoces estéreo con Dolby Atmos. Su lanzamiento se enfocó en un equilibrio entre gran autonomía, carga ultra rápida y fotografía avanzada.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Motorola Edge 60 Pro características
El Motorola Edge 60 Pro destaca por su gran batería de 6000 mAh con carga de 90W, procesador MediaTek Dimensity 8350, y pantalla pOLED curva de 6.7" a 120Hz. Ofrece 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, sistema de cámara triple de 50 MP con teleobjetivo 3x, y certificación IP68/IP69 de alta resistencia.
- Pantalla: 6.7 pulgadas pOLED, resolución 1.5K (1220 x 2712), 120 Hz, brillo pico de 4500 nits, protección Gorilla Glass 7i
- Procesador: MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4 nm), ideal para alto rendimiento y eficiencia
- Memoria RAM: 12 GB LPDDR5X (con posibilidad de aumento vía RAM Boost)
- Almacenamiento: 512 GB (tecnología UFS 4.0), no expandible
- Cámara Trasera: Principal de 50 MP (OIS) + Ultra gran angular de 50 MP (con macro) + Teleobjetivo de 10 MP (zoom óptico 3x, 50x digital).
- Cámara frontal: 50 MP, compatible con grabación 4K.
- Batería y carga: 6000 mAh (silicio-carbono), carga rápida de 90 W (TurboPower), carga inalámbrica de 15 W y carga inversa de 5 W.
- Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC.
- Sistema operativo: Android 15.
- Resistencia: Certificación IP68/IP69 (sumergible y resistente a alta presión/temperatura) y estándar militar MIL-810H.
Motorola Edge 60 Pro precio
El dispositivo se encuentra en un precio rebajado de $14,999 a $12,999, lo que representa un ahorro de $2,000 para los amantes de la tecnología.
La promoción incluye financiamiento flexible de hasta 18 meses sin intereses, con pagos mensuales de solo $722.17, ideal para quienes buscan un smartphone premium sin comprometer su presupuesto. El dispositivo está disponible en las elegantes tonalidades Shadow y Cobalto, destacando por su diseño premium y rendimiento superior.
No pierdas esta oportunidad limitada. Puedes adquirir el tuyo directamente aquí.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.