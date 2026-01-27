¡Renueva tu guardarropa! Lanzan atractiva promoción en los tenis Adidas Japan

La tienda en línea Fury Shop anunció una destacada promoción en los tenis Adidas Japan, un modelo que combina estética clásica y versatilidad, ideal para el día a día. Esta promoción llega justo a tiempo para renovar tu guardarropa de 2026.

Para los amantes del 'street style' y el calzado clásico, las noticias no podrían ser mejores. Checa los detalles y no te pierdas esta rebaja que te permitirá crear mejores outfits.

¿Cómo son los tenis Adidas Japan?

Los tenis Adidas Japan son una popular reedición de un modelo clásico de 1964, conocidos por su diseño retro de perfil bajo, estilo minimalista y gran comodidad. Se han posicionado como una tendencia importante en el calzado de estilo de vida.

Características

Los tenis Adidas Japan se caracterizan por su estética elegante inspirada en los modelos de archivo japoneses y su confección con materiales de calidad.



Diseño: Mantienen la silueta estilizada y de perfil bajo del diseño original de 1964, con detalles distintivos como una puntera en T con doble costura. Su estilo sobrio y minimalista refleja la sensibilidad del diseño japonés.

Materiales: Cuentan con una parte superior de piel o piel curtida perforada y un forro textil para mayor comodidad. La suela es de caucho, lo que proporciona una tracción fiable.

Comodidad y uso: Son muy valorados por su comodidad y versatilidad para el uso diario. Se reporta que la piel es suave y flexible, y se recomienda pedir la talla habitual ya que se ajustan a la talla real.

Popularidad: Han ganado popularidad como una alternativa elegante a otros modelos icónicos de Adidas como los Samba y Gazelle.

Precio de los tenis Adidas Japan en México

Actualmente, este calzado se encuentra disponible por $1,439.40 pesos, lo que representa una rebaja significativa frente a su precio original de $2,399.00 pesos.

El modelo, disponible en color negro, mantiene el diseño limpio y atemporal que ha posicionado a los Adidas Japan como una opción recurrente entre quienes buscan un estilo urbano fácil de combinar.

Además, Fury Shop ofrece un incentivo adicional para nuevos clientes: hasta 30% de descuento en la primera compra al utilizar Kueski Pay como método de pago. Los puedes conseguir en este enlace .

