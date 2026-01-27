Funko rinde tributo al legado visual y sonoro de Daft Punk con nuevos sets Pop! de Discovery y Alive

Funko anunció el lanzamiento de dos nuevos sets Pop! Rocks dedicados a Daft Punk, enfocados en las etapas Discovery (2001) y Alive (2007). La compañía busca rendir homenaje a dos momentos clave del dúo francés mediante figuras que capturan su estética tecnológica.

Los Funko de Daft Punk están dirigidos a coleccionistas y seguidores de la música electrónica. Los sets ya se encuentran disponibles en preventa en Estados Unidos y México, con entregas previstas para finales de marzo.

¿Qué incluyen los sets?

Cada paquete integra dos figuras de vinilo de Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, con una altura aproximada de 9.9 cm y detalles fieles a cada era:



Set Discovery: Thomas con traje marrón y casco plateado; Guy-Manuel con pantalón azul, chaqueta roja y casco dorado

Set Alive: Ambos con trajes negros; casco dorado para Guy-Manuel y plateado para Thomas

Estas ediciones destacan por su valor nostálgico y precisión visual.

Precios y disponibilidad

En Estados Unidos, cada set cuesta 29.99 dólares. En México, el Funko de Daft Punk versión Discovery ronda los 719 pesos, según el distribuidor. Están disponibles en tiendas especializadas, Amazon y la web oficial de Funko.

El precio los coloca como piezas accesibles dentro del mercado de coleccionables musicales.

¿Qué se sabe de Daft Punk en la actualidad?

Aunque Daft Punk se separó en 2021, sus integrantes mantienen actividad creativa. Guy-Manuel trabaja en un álbum solista, confirmado por Because Music.

Thomas Bangalter lanzó Mythologies en 2023 y recientemente volvió a presentarse como DJ, lo que mantiene vigente el interés en el dúo.

Proyectos y relanzamientos relacionados

En 2024 se reestrenó Interstella 5555, película ligada a Discovery. También se prepara el primer lanzamiento global en vinilo de Human After All (Remixes).

Además, un proyecto LEGO inspirado en la pirámide de Alive 2007 busca apoyo en LEGO Ideas, reflejando el impacto duradero de Daft Punk.

