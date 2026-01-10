Benito malo; demandan a Bad Bunny por 16 millones de dólares por uso ilegal de audio en ‘Debí tirar más fotos’

La joven identificada como Tainaly Y. Serrano Rivera interpuso una demanda por 16 millones de dólares en contra de Bad Bunny, esto luego de que denunciara que el cantante puertorriqueño utilizó uno de sus audios sin su consentimiento en dos de los más grandes éxitos del reguetonero.

De acuerdo con medios internacionales, la demanda fue interpuesta en Puerto Rico y no fue únicamente en contra del cantante, sino que también se denunció al productor Roberto Rosado, así como a la casa productora Rimas Entertainment.

¿Cuál es el audio por el que demandaron a Bad Bunny?

Según la información que surgido hasta el momento, la demanda en contra de Bad Bunny y su casa productora fue por el audio “Mira puñeta, no me quiten el perreo”, el cual aparece en la canción “Solo de mí” del álbum “X100pre”, así como en “EoO” de su más reciente disco, “Debí tirar más fotos”.

Los señalamientos tomaron fuerza al considerar que estas dos canciones son algunas de las más escuchadas y reproducidas del reguetonero, pues hasta este 10 de enero el sencillo “Solo de mi” suma 540 millones de reproducciones, mientras que “EoO” acumula un total de 757 millones sólo en la plataforma de Spotify.

¿Por qué demandaron a Bad Bunny por 16 mdd?

La demanda señala que fue el mismo productor musical antes mencionado quien le solicitó el audio vía WhatsApp a Tainaly Serrano, sin embargo, nunca le comentó que su voz sería utilizada con fines comerciales en las canciones de Bad Bunny.

Dentro de la demanda a la cual tuvieron acceso medios internacionales, se señala que la “la voz de Tainaly Y. Serrano Rivera fue utilizada sin su consentimiento en ambas canciones, sin compensación y sin atribuirle su reconocimiento legal”.

Casos de demandas contra Bad Bunny

Es importante mencionar que esta no es la primera vez que Bad Bunny se ve envuelto en disputas legales, pues el reguetonero ha tenido que enfrentar juicios por plagio en canciones como Safaera, así como por utilizar un audio sin consentimiento en temas como “Dos mil 16”.

