¿Están listos, chicos? Ya hay fecha para el lanzamiento de los vasos de Bob Esponja en Cinépolis

Los vasos de Bob Esponja están a punto de llegar a Cinépolis junto con el estreno de la nueva cinta ‘En Búsqueda de los pantalones cuadrados’, la cual llegará a las salas del cine, el próximo 25 de diciembre.

Por lo que si eres fan del divertido chico de los pantalones cuadrados, no te puedes perder la oportunidad de tener uno de los vasos promocionables más codiciados de la temporada navideña. Te contamos cuándo y cuánto te costará conseguirlos.

¿Cuáles serán los vasos coleccionables de Bob Esponja en Cinépolis?

Si estabas esperando el momento de obtener tu vaso coleccionable de Bob Esponja, te contamos que, este 2025, podrás conseguir un total de cuatro divertidos vasos de tu caricatura favorita con el diseño de la película.

Hay vasos para todos los gustos; por lo que sí quizás tu personaje favorito no es Bob Esponja, también estarán disponible los vasos coleccionables de Patricio Estrella, Gary o Calamardo. Además, los fans del divertido chico de pantalones cuadrados también podrán conseguir una divertida palomera coleccionable metálica con el diseño del fondo del mar.

¿Cuándo sale a la venta y cuánto cuesta el vaso de Bob Esponja de Cinépolis?

Para que puedas conseguir los vasos de Bob Esponja y las palomeras deberás de formar parte del programa Fanático y Súper Fanático de Cinépolis. Los vasos coleccionables estarán disponibles a partir del 24 de diciembre.

Pero, ¿cuánto costarán los vasos de Bob Esponja en Cinepolis? El precio al público de estos divertidos vasos será de $220 pesos y, por supuesto, incluye bebida. ¿Te vas a quedar sin el tuyo?

¿Cómo puedo unirme al Club Cinépolis?

Para unirte al programa Club Cinépolis y alcanzar los niveles Fanático y Súper Fanático, debes descargar la app de Cinépolis, registrarte gratis creando un perfil digital, y luego acumular visitas y compras para subir de nivel automáticamente cada semestre. Solo sigue estos sencillos pasos:

Descarga la App : Baja la aplicación de Cinépolis en tu celular.

: Baja la aplicación de Cinépolis en tu celular. Regístrate : Dentro de la app, selecciona "Regístrate gratis", ingresa tu correo electrónico, crea tu perfil con tus datos y confírmalos para tener tu Club Cinépolis digital.

: Dentro de la app, selecciona "Regístrate gratis", ingresa tu correo electrónico, crea tu perfil con tus datos y confírmalos para tener tu Club Cinépolis digital. Presenta tu membresía : Usa tu código QR de la app antes de comprar boletos o productos en dulcería.

: Usa tu código QR de la app antes de comprar boletos o productos en dulcería. Nivel Fanático : Necesitas registrar 12 visitas (compras de boletos) por semestre (enero-junio o julio-diciembre) para obtener los beneficios de este nivel.

: Necesitas registrar 12 visitas (compras de boletos) por semestre (enero-junio o julio-diciembre) para obtener los beneficios de este nivel. Nivel Súper Fanático: Requiere más visitas (el número exacto varía, pero es más alto que Fanático) y te da beneficios extra como el 10% de descuento y fila exclusiva.

