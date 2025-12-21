Amazon da 15% de descuento a la Kindle Paperwhite que promete 12 horas de lectura sin interrupción

A pocos días de que llegue la Navidad, el Kindle Paperwhite de 16 GB, en su modelo más reciente, se posiciona como una de las opciones más prácticas para regalar, sobre todo para quienes buscan un obsequio funcional, duradero y que no termine guardado en un cajón.

Actualmente, el lector electrónico de Amazon se encuentra en dos mil 549 pesos, con un descuento del 15% respecto a su precio original de dos mil 999 pesos y con la posibilidad de pagarlo a meses sin intereses.

Un regalo útil para lectores esta Navidad

El Kindle Paperwhite es una alternativa ideal tanto para lectores habituales como para quienes desean retomar el hábito de la lectura en el próximo año y ya lo tienen como propósito.

Al permitir almacenar miles de libros en un solo dispositivo, elimina la necesidad de espacio físico y facilita llevar una biblioteca completa a cualquier lugar.

Además, regalar un lector electrónico también abre la puerta a acceder a libros digitales, promociones y suscripciones, lo que lo convierte en un obsequio que sigue siendo útil después del 25 de diciembre.

Características de la Kindle Paperwhite

El modelo más reciente del Kindle Paperwhite incorpora una pantalla de 7 pulgadas sin reflejos, diseñada para simular la lectura en papel. Esto permite leer cómodamente incluso bajo la luz directa del sol, una ventaja frente a celulares o tabletas.

La luz frontal ajustable facilita la lectura nocturna sin cansar la vista, una característica especialmente útil durante las vacaciones, cuando muchas personas aprovechan para leer antes de dormir.

Amazon destaca que esta versión es la más rápida en la historia del Kindle, con un paso de página más fluido y una navegación ágil entre libros y menús. Esto mejora la experiencia del usuario y reduce los tiempos de espera, algo que suele marcar la diferencia en el uso diario.

Batería de larga duración en la Kindle Paperwhite

Uno de los puntos más atractivos del Kindle Paperwhite es su batería de semanas de duración con una sola carga. Esta característica lo hace ideal para viajes, traslados o estancias largas sin preocuparse por conectarlo constantemente a la corriente.

Con miles de compras recientes y una alta calificación de usuarios, el Kindle Paperwhite se consolida como un regalo práctico y funcional para esta Navidad , especialmente para quienes buscan aprovechar ofertas festivas sin sacrificar utilidad.

