Abuelita se vuelve viral por atacar con tamales a un automovilista en Tijuana | VIDEO

Una mujer se ganó el apodo de ‘abuelita tamalazos’ en redes sociales, luego de que fuera captada arrojando tamales a un automovilista que se estacionó frente a su casa. Debido a lo cual, los internautas no dudaron en denunciar que la mujer de la tercera edad cometía un delito al apartar lugares con botes de cemento en plena vía pública. Te contamos los detalles.

Multa por apartar lugares para estacionarse en la calle

Captan a abuelita arrojando tamalazos a automovilista

En redes sociales se viralizó un clip en el que se puede ver a una abuelita discutiendo con un automovilista que se había estacionado de manera momentánea frente a su casa en Tijuana , Baja California. Según explica el agredido, se había estacionado frente a la casa de la señora, pero en una zona que no era ni garage ni salida de autos, para ir a comprar menudo.

#cerrocolorado #tamalazo #ladytamales ♬ original sound - GetRidOfMe @getridofme78 Fui a comprar un menudo y me estacioné afuera de esta casa. Ya me había bajado y casi llegando para el restaurante a recoger mi comida y sale la doña a pedir que me moviera porque todo eso es su estacionamiento. Recuerda que es vía pública. Le dije que nomás voy a tardar 5 minutos y si es lo que tarde o menos. Cuando me subí al auto, me toca la ventana la doña para decir me “para la otra te voy a ponchar las llantas pendejo. No se quien te crees”, y ahí es cuando la grabé y sucedió lo siguiente #tijuana

Fue entonces que la mujer de la tercera edad apareció para exigirle que se moviera y el agradecido le indicó que solo estaría ahí por 5 minutos, pues solo iba a recoger el menudo que había encargado en el puesto de enfrente. No obstante, la abuelita comenzó a agredir con insultos y lo amenazó de poncharle las llantas.

En las imágenes se ve cómo la abuelita termina abriendo su tamal oaxaqueño y se lo arrojó al conductor, quien insiste en que se trata de vía pública y le dice que ella no es dueña de la calle.

El conductor que grabó toda la escena amenaza a la abuelita diciéndole que va a llamar a la policía.

¿De cuánto es la multa por apartar lugares en vía pública?

Tras la discusión, el conductor efectivamente termina llamando a las autoridades, que arribaron al lugar para decirle a la mujer que efectivamente se trata de vía pública por lo que no puede evitar que los automovilistas se estacionen en el lugar.

“Y así quedaron las cosas. Los oficiales le explicaron que es vía pública y aparte metieron reporte porque la doña me dijo que tenía pistola. Los oficiales le reclamaron que le pusiera un ejemplo a los niños porque si ven en el primer video quiso que el morro se me aventara”, dice el agredido en su publicación.

Sin embargo, tras lo ocurrido, los internautas denunciaron que la mujer no dudó en colocar botes de cemento para evitar que alguien se estacione frente a su casa.

#cerrocolorado #tijuana #tamalazo ♬ original sound - GetRidOfMe @getridofme78 Y así quedó las cosas. Los oficiales le explicaron que es vía pública y aparte metieron reporte porque la doña me dijo que tenía pistola. Los oficiales le reclamaron que le pusiera un ejemplo a los niños porque si ven en el primer video quiso que el morro se me aventara. #ladytamales

Pero, ¿cuánto tendría que pagar de multa la abuelita tamalazos por apartar lugares en vía pública ? De acuerdo con el Bando de Policía y Gobierno para el municipio de Tijuana, en el Artículo 64, impedir el libre tránsito y/o el estacionar vehículos merece una multa de entre 3 a 6 veces el valor Unidad de Medida y Actualización (UMAs), es decir, entre $339.42 y $678.84 pesos.

El Artículo 78 también multa “dificultar el libre tránsito sobre las vialidades o banquetas mediante excavaciones, topes, escombro, materiales u objetos, sin el permiso de la autoridad municipal”, la infracción es de 4 a 15 UMAs, es decir, entre $452.56 a $1,697.10 pesos.

