VIDEO: “Mujer Araña” trepa los asientos del camión en Lima para que nadie se escape de pagar el pasaje

La Mujer Araña del camión se convirtió en sensación viral tras aparecer en un video grabado en un transporte público de Lima, Perú. La protagonista, una cobradora anónima, decidió subir a los respaldos de los asientos para cobrar los pasajes en un vehículo totalmente abarrotado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El clip, difundido de nuevo en diciembre de 2025, muestra cómo la joven avanza con equilibrio mientras recibe monedas y billetes. La escena resume el caos cotidiano del transporte peruano y explica por qué volvió a circular con fuerza en redes sociales.

🇵🇪 | En Perú, una cobradora de transporte público pasa por encima de los pasajeros para cobrar el pasaje. El video, de hace unas semanas, se ha vuelto nuevamente viral en redes. pic.twitter.com/5pe1hUsc0k — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 20, 2025

¿Qué muestra el video viral?

Las imágenes revelan un camión sin espacio para caminar por el pasillo. Ante ese escenario, la cobradora transforma los asientos en su ruta de trabajo.

La naturalidad de los pasajeros, que cooperan sin protestar, refuerza el impacto del momento y lo vuelve memorable. Aunque el clip circula en redes sociales desde hace un mes, cuentas en X volvieron a viralizarlo en una publicación que ya superó las 65 mil vistas.

¿Por qué la llaman “Mujer Araña”?

Usuarios en redes compararon su agilidad con la de un personaje de cómic. La destreza y el equilibrio sostienen el apodo.

El nombre impulsó la viralidad y facilitó que el video fuera compartido miles de veces.

El reflejo del transporte en Lima

Más del 75% de la población depende del transporte público. En Lima-Callao, predominan unidades saturadas y rutas informales.

El video expone una realidad normalizada que exige soluciones estructurales urgentes.

Entre el humor y la alerta social

Muchos celebran la creatividad laboral de la cobradora. Otros ven una señal de precariedad.

Expertos coinciden en que la viralidad no debe ocultar la necesidad de inversión y orden.

Robos con violencia aumentan hasta 20% en noviembre y diciembre

Si alguna vez subes a un camión limeño, ya sabes el consejo, paga rápido, agarra fuerte... y si ves a alguien caminando por los techos de los asientos, ¡es parte de la cotidianeidad!

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.