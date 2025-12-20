inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Sube la tensión: EUA incautó otro buque petrolero frente a costa de Venezuela

Receta de pavo asado relleno de cítricos y hierbas de olor para la cena de Navidad

Esta receta de pavo navideño acompañada de un gravy ofrece carne jugosa, piel dorada y aromas frescos, ideal para una cena elegante sin complicaciones.

Receta de pavo
Esta Navidad, sorprende a tu familia con un pavo asado relleno de cítricos y hierbas frescas, una receta sencilla que combina sabores frescos y vibrantes con un resultado jugoso, dorado y acompañado de un gravy irresistible.|Getty Images
Notas,
Es Tendencia

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

La receta de pavo asado relleno de cítricos y hierbas se consolida como una de las preparaciones más buscadas de la temporada navideña. Inspirada en métodos clásicos, esta versión destaca por su sencillez, rendimiento para 12 personas y un tiempo total de poco más de tres horas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

En hogares de todo México, esta alternativa gana popularidad por ofrecer un platillo vistoso, aromático y accesible, ideal para quienes desean lucirse en la cena de Nochebuena sin técnicas complejas.

¿Por qué los cítricos transforman el sabor?

El uso de naranja y limón aporta frescura y equilibra la grasa natural del pavo. Al cocinarse lentamente, los jugos perfuman la carne desde el interior y realzan su sabor.

Especialistas en cocina señalan que esta técnica mejora la textura y reduce el riesgo de resequedad, uno de los principales temores al preparar pavo.

Ingredientes

  • 1 pavo entero de aproximadamente 7 kg
  • 2 naranjas
  • 2 limones
  • 1 cebolla grande
  • 6 ramas de romero fresco
  • 6 ramas de salvia fresca
  • 6 ramas de orégano fresco
  • 7 cucharadas de mantequilla sin sal
  • 2 cucharadas de hierbas provenzales (mezcla seca)
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 ½ cucharadita de sal
  • 1 ½ cucharadita de pimienta negra molida
  • 6 tazas de caldo de pollo
  • ⅓ taza de harina

Preparación

  1. Precalienta el horno a 200 °C
  2. Limpia el pavo: Enjuágalo bien por dentro y fuera con agua fría, luego sécalo completamente con toallas de papel para lograr una piel crujiente
  3. Rellena el pavo: Corta las naranjas, limones y cebolla en trozos grandes. Colócalos dentro de la cavidad junto con 2 ramas de cada hierba (romero, salvia y orégano). Amarra las patas con hilo de cocina para mantener la forma
  4. Prepara la mantequilla aromática: En una olla pequeña, derrite 2 cucharadas de mantequilla con las hierbas provenzales, el aceite de oliva, sal y pimienta. Unta esta mezcla generosamente sobre el pavo, preferiblemente introduciendo parte bajo la piel para mayor jugosidad
  5. Horneado inicial: Coloca el pavo en una charola profunda, cúbrelo con papel aluminio y hornea 20 minutos
  6. Añade humedad: Incorpora 3 tazas de caldo de pollo a la charola junto con las hierbas restantes. Hornea 40 minutos más
  7. Baja la temperatura: Reduce a 180 °C (350 °F), quita el aluminio y agrega 1 taza más de caldo. Continúa horneando por cerca de 1 hora y 30 minutos, bañando el pavo con sus jugos cada 15-20 minutos para un dorado perfecto
  8. ¿Cómo saber si está listo? Inserta un termómetro en la parte más gruesa del muslo: debe marcar 75 °C (165 °F). Si no tienes termómetro, verifica que los jugos salgan claros al pinchar
  9. Descansa el pavo: Sácalo del horno y cúbrelo con aluminio mientras preparas el gravy

El gravy, clave del éxito

Los jugos del horneado se transforman en un gravy cremoso y equilibrado. Este acompañamiento eleva el platillo y permite aprovechar cada parte del proceso.

Cocineros recomiendan prepararlo al momento para mantener su textura y sabor intensos.

Consejos para principiantes

  • Si el pavo es más pequeño o grande: Ajusta el tiempo aproximado en 20-30 minutos por kilo adicional o menos
  • Evita que se seque: El bañado frecuente y el caldo en la charola son clave
  • Valor nutricional aproximado (por 100 g): Alrededor de 115 kcal, ideal para una cena festiva equilibrada

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Comida Navidad

LO MÁS VISTO