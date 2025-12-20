Receta de pavo asado relleno de cítricos y hierbas de olor para la cena de Navidad

La receta de pavo asado relleno de cítricos y hierbas se consolida como una de las preparaciones más buscadas de la temporada navideña. Inspirada en métodos clásicos, esta versión destaca por su sencillez, rendimiento para 12 personas y un tiempo total de poco más de tres horas.

En hogares de todo México, esta alternativa gana popularidad por ofrecer un platillo vistoso, aromático y accesible, ideal para quienes desean lucirse en la cena de Nochebuena sin técnicas complejas.

¿Por qué los cítricos transforman el sabor?

El uso de naranja y limón aporta frescura y equilibra la grasa natural del pavo. Al cocinarse lentamente, los jugos perfuman la carne desde el interior y realzan su sabor.

Especialistas en cocina señalan que esta técnica mejora la textura y reduce el riesgo de resequedad, uno de los principales temores al preparar pavo.

Ingredientes

1 pavo entero de aproximadamente 7 kg

2 naranjas

2 limones

1 cebolla grande

6 ramas de romero fresco

6 ramas de salvia fresca

6 ramas de orégano fresco

7 cucharadas de mantequilla sin sal

2 cucharadas de hierbas provenzales (mezcla seca)

1 cucharada de aceite de oliva

1 ½ cucharadita de sal

1 ½ cucharadita de pimienta negra molida

6 tazas de caldo de pollo

⅓ taza de harina

Preparación

Precalienta el horno a 200 °C Limpia el pavo: Enjuágalo bien por dentro y fuera con agua fría, luego sécalo completamente con toallas de papel para lograr una piel crujiente Rellena el pavo: Corta las naranjas, limones y cebolla en trozos grandes. Colócalos dentro de la cavidad junto con 2 ramas de cada hierba (romero, salvia y orégano). Amarra las patas con hilo de cocina para mantener la forma Prepara la mantequilla aromática: En una olla pequeña, derrite 2 cucharadas de mantequilla con las hierbas provenzales, el aceite de oliva, sal y pimienta. Unta esta mezcla generosamente sobre el pavo, preferiblemente introduciendo parte bajo la piel para mayor jugosidad Horneado inicial: Coloca el pavo en una charola profunda, cúbrelo con papel aluminio y hornea 20 minutos Añade humedad: Incorpora 3 tazas de caldo de pollo a la charola junto con las hierbas restantes. Hornea 40 minutos más Baja la temperatura: Reduce a 180 °C (350 °F), quita el aluminio y agrega 1 taza más de caldo. Continúa horneando por cerca de 1 hora y 30 minutos, bañando el pavo con sus jugos cada 15-20 minutos para un dorado perfecto ¿Cómo saber si está listo? Inserta un termómetro en la parte más gruesa del muslo: debe marcar 75 °C (165 °F). Si no tienes termómetro, verifica que los jugos salgan claros al pinchar Descansa el pavo: Sácalo del horno y cúbrelo con aluminio mientras preparas el gravy

El gravy, clave del éxito

Los jugos del horneado se transforman en un gravy cremoso y equilibrado. Este acompañamiento eleva el platillo y permite aprovechar cada parte del proceso.

Cocineros recomiendan prepararlo al momento para mantener su textura y sabor intensos.

Consejos para principiantes

Si el pavo es más pequeño o grande: Ajusta el tiempo aproximado en 20-30 minutos por kilo adicional o menos

Ajusta el tiempo aproximado en 20-30 minutos por kilo adicional o menos Evita que se seque: El bañado frecuente y el caldo en la charola son clave

El bañado frecuente y el caldo en la charola son clave Valor nutricional aproximado (por 100 g): Alrededor de 115 kcal, ideal para una cena festiva equilibrada

