Los memes de Welcome to Derry que están rompiendo internet

La precuela IT, Welcome to Derry cerró su primera temporada y detonó un fenómeno digital que trasciende el terror. Estrenada en este 2025 en HBO Max, la serie expandió el universo creado por Stephen King y colocó a Pennywise nuevamente en el centro de la conversación global. El éxito no solo se midió en audiencia, sino en cultura digital. Los memes inundaron Facebook, TikTok, X e Instagram, mezclando humor, referencias al opening y escenas icónicas que conectaron con nuevas audiencias.

La serie arrancó fuerte y no paró de crecer. El estreno atrajo a millones y se convirtió en uno de los debuts más grandes de la plataforma, solo por detrás de hits como The Last of Us y House of the Dragon. El final de temporada bateó récord con más de 6 millones en pocos días, y el promedio por episodio superó los 10 millones.

Bill Skarsgård como Pennywise se volvió icónico.|Redes sociales

En Rotten Tomatoes, los críticos le dan alrededor del 80%, ya que elogian la atmósfera creepy, las actuaciones y cómo expande el universo de Derry. El público la ama aún más, con scores altos y comentarios de que "es mejor que las películas en algunos aspectos".

Los mejores memes de Welcome to Derry

La viralización surgió desde el primer episodio. Clips del tema de apertura y ediciones creativas de Pennywise se replicaron millones de veces.

Los Muschietti tienen un arco planeado para tres temporadas totales, y todo apunta a que HBO lo va a aprobar pronto.

Este contenido impulsó el alcance orgánico de la serie y la posicionó como tendencia constante durante semanas.

Audiencia récord y recepción positiva

El estreno reunió a millones de espectadores y el final de temporada superó los seis millones en pocos días.

El final de la temporada 1 deja un gancho enorme con Pennywise sabiendo cosas del futuro, lo que promete que intentará cambiar su destino.|Redes sociales

Críticos destacaron la atmósfera y las actuaciones, mientras el público elevó las calificaciones por encima de otras adaptaciones.

Teorías de fans que se confirmaron

La temporada validó especulaciones antiguas sobre conexiones familiares con el Losers’ Club.

Habrá versiones más jóvenes de personajes de la temporada 1 y más profundidad en el mito.|Redes sociales

Estas revelaciones fortalecieron el vínculo emocional con las películas y reactivaron debates en foros y redes.

El futuro de la serie y su impacto cultural

Los creadores planean tres temporadas que viajarán por distintas épocas de Derry.

Analistas prevén que el fenómeno de memes mantendrá viva la conversación hasta los próximos estrenos.

