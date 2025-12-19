Convierten mototaxi en trineo de Santa Claus para festejar la Navidad en Chimalhuacán, Edomex

En pleno diciembre, un conductor de Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), convirtió su unidad de transporte en un mototaxi en trineo inspirado en Santa Claus. La idea surgió como una forma de celebrar la Navidad y atraer pasajeros con una experiencia distinta.

El vehículo circula desde mediados de mes por zonas concurridas del municipio y ha ganado popularidad gracias a fotos y videos compartidos en redes sociales, donde usuarios destacan su creatividad y ambiente familiar.

Decoración que transforma las calles

El mototaxi luce pintura roja, luces multicolores y figuras navideñas que simulan un trineo clásico. Un reno al frente y regalos en la parte superior completan la escena.

Esta estética convierte calles comunes en postales decembrinas y refuerza la identidad festiva del municipio durante la temporada.

Una experiencia más allá del traslado

El viaje incluye música navideña, interacción cercana del conductor y la posibilidad de tomarse fotografías al final del recorrido.

Estos detalles generan valor emocional y hacen que muchos pasajeros suban por gusto, no solo por necesidad.

Costo accesible y puntos de encuentro

El servicio cuesta alrededor de 50 pesos, similar a un mototaxi convencional. Se le puede encontrar en Plaza Chimalhuacán y otras zonas transitadas.

El precio facilita que familias y jóvenes participen en la experiencia sin afectar su economía diaria.

Reacciones virales y orgullo local

En redes sociales, los comentarios elogian el ingenio mexicano y el esfuerzo artesanal del conductor, quien es herrero de oficio.



"La IA va rápido, pero México va en chinga", jugando con la creatividad humana frente a la tecnología

"Excelente servicio, te toma tu foto al final del viaje"

"Dónde para ir, nomás le pagaría para que me dé una vuelta"

Un vecino reveló que el conductor es herrero y construyó parte de la decoración en su taller

La iniciativa demuestra cómo la creatividad popular puede fortalecer la convivencia comunitaria y mantener viva la tradición navideña.

