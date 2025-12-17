Celulares que no entran en el registro obligatorio y evitarán el trámite en 2026

Cada vez se suman más estrategias para evitar delitos en México y a partir de 2026 entrará en vigor una nueva medida enfocada a las líneas telefónicas: Se trata del registro de celulares obligatorio para vincularlos a una persona física o moral, eliminando el anonimato.

El registro busca mejores prácticas internacionales para restablecer la confianza en la telefonía celular, ya que se elimina por completo el estado de no tener una identidad conocida que permite usar este servicio para cometer delitos.

¿Quiénes se encargarán del registro de celulares?

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) los operadores de telefonía móvil deben iniciar la difusión de información clara, accesible y oportuna, sobre requisitos y modalidades para la vinculación de líneas telefónicas.

¿Cuáles son los requisitos para hacer el registro de celulares?

Los requisitos que deben tener a la mano los usuarios son:

Credencial de elector

Pasaporte

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Registro Federal de Contribuyentes

¿Cuándo iniciará el registro de celulares?

El proceso de vinculación comenzará el 9 de enero y podrá realizarse de manera presencial en el Centro de Atención o vía remota (en línea). Por lo que los usuarios deben mantenerse atentos a los avisos de su operador.

¿Quiénes no podrán vincular el número de celular?

Según los reportes, los números telefónicos asociados a una SIM que no cuenten con la capacidad técnica de generar llamadas de voz o envío de SMS o llamadas quedan exceptuados de este trámite.

