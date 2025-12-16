Richard Hart, panadero británico, se disculpa tras afirmar que en México “no existe la cultura del pan”

Richard Hart , dueño de la panadería Green Rhino, ofreció el pasado lunes 15 de diciembre una disculpa pública a México luego de que se viralizaran declaraciones en las que afirmó que en el país “no existe la cultura del pan”.

Los comentarios fueron hechos en el pódcast PopFoodie Radio, grabado en abril del año pasado, pero retomados recientemente en redes sociales.

En ese espacio, el panadero británico también cuestionó la calidad de la harina mexicana, calificó a los bolillos como “pan feo” y desestimó el pan dulce al asegurar que “ni siquiera es pan, es pastel”.

Redes sociales llaman a la cancelación de Richard Hart en México; panadero se disculpa

La reacción fue inmediata. Usuarios en redes sociales defendieron la tradición panadera mexicana y señalaron el tono despectivo de las palabras del también empresario.

Ante la ola de críticas, Hart difundió un comunicado en el que reconoció su error: “Me equivoqué y lo lamento profundamente”, escribió. Añadió que sus expresiones no reflejan el respeto que siente por el país en el que hoy vive y trabaja.

El compromiso de Richard Hart tras revuelo por sus declaraciones

En su mensaje más reciente, el panadero aseguró que es consciente del agravio causado y que no espera que una disculpa sea suficiente. “En este país soy un invitado y olvidé actuar como tal”, reconoció en el comunicado que se difundió en redes sociales.

Finalmente, afirmó que su intención es demostrar con hechos su respeto por la cultura mexicana y aprender de la experiencia: “Me esforzaré por hacerlo mejor cada día”.

Green Rhino, una de las panaderías más virales de la CDMX

Green Rhino es una panadería de reciente apertura ubicada en la colonia Roma Norte, una de las zonas de la capital con mayor llegada de negocios de perfil internacional.

El establecimiento abrió sus puertas a finales de junio de este año y rápidamente llamó la atención tanto por su propuesta como por el prestigio de su fundador.

La trayectoria internacional de Richard Hart

A pesar del revuelo, Hart es una figura reconocida en el ámbito culinario. Su carrera despegó a principios de los años 2000 en Tartine Bakery, en San Francisco, uno de los referentes de la panadería artesanal en Estados Unidos.

Posteriormente, cofundó Hart Bageri en Copenhague junto al chef danés René Redzepi, consolidando su reputación en Europa.

El panadero se mudó a la Ciudad de México en 2023, donde comenzó a desarrollar el concepto de Green Rhino.

En entrevistas previas, explicó que eligió México por su ubicación estratégica entre San Francisco, donde viven sus hijos, así como Europa, continente en el que mantiene otros proyectos.

