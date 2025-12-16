Mundo swinger explicado: guía completa para parejas que quieren empezar

¿Sabes lo que es el mundo swinger? La monogamia no es la única opción entre las parejas, hoy en día, existe una mayor apertura que le permite a las parejas vivir sus fantasías de forma segura y amorosa. Si te causa curiosidad o intriga este tipo de experiencias, en adn Noticias, te brindamos una guía completa para que tú y tu pareja puedan adentrarse en el ambiente swinger.

En entrevista para adn Noticias, conocimos a Catherine y Pedro, una pareja swinger conocida como Lovecats. Este matrimonio accedió a explicarnos qué es el mundo swinger y cómo puedes comenzar a vivir experiencias de intercambio con tu pareja.

¿Qué significa ser pareja swinger?

Una pareja swinger es aquella que tiene interacción sexual a manera de intercambio con otras parejas. Sin embargo, existen muchas maneras distintas de llevar a cabo este intercambio, por ejemplo:

Full swap : Un intercambio en el que sí se da el intercambio sexual completo entre parejas.

: Un intercambio en el que sí se da el intercambio sexual completo entre parejas. Voyeurismo : Ver cómo interactúan las parejas sin participar

: Ver cómo interactúan las parejas sin participar Exhibicionismo : Consiste en ser vistos mientras tienen sexo

: Consiste en ser vistos mientras tienen sexo Soft swap o "intercambio light": Un intercambio con besos, caricias o sexo sin penetración con otras personas.

La pareja Lovecats nos explicaron que ellos prefieren tener el intercambio estando en la misma habitación, pues de esta manera pueden estar seguros de que el otro se encuentra bien.

¿Qué se hace en los sitios swinger?

La pareja Lovecats nos contó que los sitios swinger son espacios seguros en los que las parejas pueden sentirse en libertad de vivir sus fantasías. Cuentan con un espacio tipo bar en el que las parejas pueden conocerse y comenzar a charlas de las reglas y condiciones para el intercambio.

También, los sitios swinger cuentan con un cuarto oscuro en el que se encuentran principalmente, sillones tipo camas, regaderas y todo lo necesario para la higiene de las parejas como: toallas, gel antibacterial, condones . En este espacio las parejas que así lo deseen pueden llevar a cabo el intercambio sexual.

Reglas básicas en el mundo swinger

Aunque el mundo swinger brinda libertad a las parejas de vivir sus fantasías sexuales, Pedro y Catherine nos explicaron que existen normas muy claras que garantizan el respeto y bienestar de todos.

El consentimiento

Lovecats nos explicaron que lo más importante es que los dos integrantes de la pareja estén de acuerdo y den su consentimiento para realizar el intercambio.

'No' significa 'no'

Una de las reglas más importantes en el ambiente swinger es respetar un no y no está permitido insistir.

Comunicación entre la pareja

Una de las cosas que hacen que una pareja pueda disfrutar del mundo swinger sin poner en riesgo su relación es, precisamente, tener una buena comunicación. Pedro nos explicó qie es importante aclarar qué están dispuestos a hacer y qué no.

También, pueden usar una palabra de seguridad o hacerse señas para asegurarse de que la otra parte la está pasando bien.

Adoptar el paso del que va más lento

Una de las recomendaciones que nos dio Lovecats es que la pareja debe de adoptar siempre el paso del que va más lento; es decir, está prohibido presionar, cohesionar o amenazar a la pareja. “Si yo lo propongo y ella no quiere, se debe retroceder un poco hasta que las dos personas vayan al mismo nivel”, explicó Pedro.

Higiene personal

Catherine nos explica que cada individuo que participa en el mundo swinger tiene la responsabilidad de cuidar de su salud sexual y de su higiene personal.

Seguir las reglas del intercambio

Catherine nos explicó que antes de empezar un intercambio, las parejas deben de hablar acerca de sus 'no negociables', los cuales deben de respetarse en todo momento.

Códigos de vestimenta

Además, los sitios swinger suelen tener fiestas temáticas, por lo que una de las reglas es cumplir con el código de vestimenta, a fin de poder participar de la velada.

¿Qué significa ser vainilla? Frases del vocabulario swiger

El ambiente swinger tiene un vocabulario muy específico. Además de las distintas formas de intercambio, las parejas swinger se rigen por algunas frases específicas.

Parejas vainilla : Las parejas que no pertenecen al ambiente swinger

: Las parejas que no pertenecen al ambiente swinger Soft bliz : Se refiere a un intercambio en el que interactúan las mujeres

: Se refiere a un intercambio en el que interactúan las mujeres Unicornio: Se refiere a una chica soltera y bisexual que interactúa con parejas.

El mundo swinger es una posibilidad para muchas parejas curiosas que quieren disfrutar de sus fantasías creando un vínculo y complicidad, pues según nos explica Pedro, el ambiente swinger es una fantasía que se construye y se disfruta junto a tu pareja.

