Liverpool pone en oferta los audífonos XIAOMI Redmi Buds 6 Active con cancelación de ruido y con smartwatch incluido

¿Todavía no tienes tu regalo de Navidad? Liverpool presenta una promoción imperdible para los amantes de la tecnología: los audífonos true wireless Xiaomi Redmi Buds 6 Active, con cancelación de ruido activa y un smartwatch incluido en el paquete.

Estos audífonos inalámbricos destacan por su diseño ligero, conectividad Bluetooth estable y funciones avanzadas como control de ruido ambiental, ideales para música, llamadas y rutinas intensas. El smartwatch agrega valor extra, permitiendo monitoreo de salud y notificaciones en tiempo real.

Precio de los audífonos inalámbricos Xiaomi

El precio especial es de $1,768.00, con opción de pago en hasta 6 meses sin intereses a mensualidades de $294.67. La oferta está disponible en la tienda en línea de Liverpool .

Características de los audífonos inalámbricos Xiaomi

Bundle doble, audífonos y smartwatch, incluye: Xiaomi Redmi Buds 6 Active, Smartwatch G-Tide S5 Pro.

"Xiaomi Redmi Buds 6 Active. Auriculares Bluetooth con Drivers de 14.2 mm, Micrófonos con Reducción de Ruido y Hasta 30 Horas de Batería. Descubre los nuevos y económicos auriculares inalámbricos de Xiaomi, los Redmi Buds 6 Active. Diseñados para ofrecer una excelente calidad de sonido, estos auriculares cuentan con drivers dinámicos de 14.2 mm que brindan una destacada frecuencia de bajos y cinco ajustes de ecualizador predefinidos para adaptarse a tus preferencias. Con conectividad Bluetooth v5.4 de última generación, garantizan una conexión estable y de baja latencia con otros dispositivos. Su sistema de micrófonos incluye un algoritmo de reducción de ruido para llamadas claras, incluso en ambientes ruidosos. Todo esto con una impresionante duración de batería de hasta 30 horas con el estuche de carga. Hasta 6 horas de uso continuo y hasta 30 horas con el estuche de carga. Carga Rápida: Una hora extra de música con solo 10 minutos de carga a través de USB tipo C.

El Smartwatch G-Tide S5 Pro es un dispositivo avanzado que combina tecnología de punta con un diseño elegante y moderno. Con una amplia gama de características y especificaciones técnicas superiores, este reloj inteligente está diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes, ofreciendo tanto funcionalidad como estilo. Certificación IP68. Más de 100 modos deportivos diferentes, proporcionando un seguimiento detallado y personalizado para cada tipo de actividad física. Control de Presión Arterial y Frecuencia Cardíaca: Monitorea tu salud en tiempo real para un control constante. Analiza tus patrones de sueño para mejorar tus hábitos de descanso. Control de la Oxigenación de la Sangre y Frecuencia Respiratoria. Control de Música y Cámara: Controla tu música y la cámara de tu teléfono desde el reloj, facilitando su uso durante tus actividades. Funciones Adicionales. Pronóstico del Tiempo: Recibe actualizaciones del clima para planificar mejor tu día. Pantalla Full HD de 1.95 pulgadas con alta resolución, proporcionando una visualización clara y detallada. Batería de 260mAh con una autonomía de hasta 7 días con una sola carga, asegurando un uso prolongado", se indica en la descripción.

