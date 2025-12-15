Choco, el perro que apareció luego de 5 años y a 3,700 kilómetros de su casa

¡Milagro de Navidad! El perro Choco se convirtió en tendencia por su sorprendente historia. El pequeño perrito estuvo perdido durante 5 años y apareció finalmente a 3,700 kilómetros de su hogar, para regresar con su familia en la Navidad de 2025. Te contamos su conmovedora historia.

¿Qué le pasó a Choco, el perrito desaparecido?

El perrito Choco fue adoptado en 2016 y disfrutaba de una vida feliz y llena de amor a lado de su familia. Sin embargo, el pequeño perro mestizo de teckel se extravió en 2021 dejando una huella imborrable en el corazón de su dueña, Patricia Orozco, quien lo buscó de manera incansable por varios meses.

Choco, el perrito que regresó a su casa luego de cruzar todo EUA. |Getty Images

En cuanto su mascotas se perdió, la dueña de Choco comenzó a colocar carteles, buscó en todos los refugios cercanos y buscó de manera incansable por las calles; sin embargo, luego de tres meses de búsqueda comenzó a llegar la resignación. No obstante, nunca dejó de pensar en cómo estaría su mascota, si alguien cuidaba de él, si lo alimentaban. El recuerdo de Choco estaba siempre presente por lo que su dueña se negó a volver a tener un perro.

Así transcurrieron 5 años hasta que un día Patricia Orozco recibió un mensaje inesperado de una empresa de microchips. Choco había aparecido finalmente, pero no cerca de su casa, sino a más de 3 mil kilómetros de distancia, en Lincoln, Michigan.

¿Cómo encontraron a Choco?

Aunque parecía imposible, el pequeño Choco había cruzado prácticamente todo el país, había viajado exactamente 3,700 kilómetros desde su casa. Estaba atado a una valla frente a un refugio.

El viaje resultaba complicado para la dueña de Choco, quien ya era madre de dos niños pequeños, uno de ellos, de cuatro meses de edad. Sin embargo, una voluntaria que se dedica a hacer rescates complicados se ofreció a realizar el viaje hasta Michigan para recoger al perro.

Choco tuvo que soportar un viaje tortuoso, que implicó hasta 14 horas en el aeropuerto de Chicago; no obstante, el perrito se mantenía dócil y tranquilo, a pesar de que ya tenía 11 años de edad.

Finalmente, como todo un milagro de Navidad, Choco, el perrito que cruzó todo EUA y sobrevivió durante 5 años lejos de su familia volvió a su casa en Sacramento, el pasado 3 de diciembre.

Choco logró volver a casa gracias al microchip que su dueña le había colocado; sin embargo, los detalles de su aventura como: ¿quién lo cuidó?, ¿quién o quiénes lo alimentaron? o ¿dónde vivió?, seguirán siendo un misterio.

