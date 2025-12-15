Carl’s Jr consentirá a clientes con hamburguesas gratis en todas sus sucursales antes de Navidad

Carl's Jr consentirá a todos sus clientes en estas fiestas navideñas y lo hará ni más ni menos que con hamburguesas gratis , un anuncio que sorprendió a los mexicanos, pues la promoción estará vigente en todas las sucursales del país, con excepción de los aeropuertos.

Será el próximo 16 de diciembre cuando la famosa tienda de hamburguesas regale una Classic Burger a todos los clientes que compren un combo.

¿En qué combos aplicará la promoción de Carl's Jr?

La Classic Burger no aplica en todos los combos, entre ellos los infantiles Star Pals, sin embargo, sí entre los siguientes:

Combo Famous Star con queso

Combo Super Star con queso

Combos Western Bacon Cheeseburger

Combo Doublé Western Bacon Cheeseburger

Combo The Big Carl

Como Guacamole Bacon Burger

Combo Jalapeño Burger

Combo The Big Angus Burger

¿En qué países Carl's Jr regalará hamburguesas?

Esta promoción no es válida en restaurantes dentro de aeropuertos y solo es exclusiva para México, lo que ha emocionado a aún más a los amantes de las hamburguesas , ya que esta tiene un precio de 227 pesos (con papas y refresco).

