Carl’s Jr consentirá a clientes con hamburguesas gratis en todas sus sucursales antes de Navidad

Carl’s Jr dará de regalo una Classic Burger y esta deliciosa oferta será válida en todos restaurantes participantes.

Carl’s Jr regalará hamburguesas el 16 de diciembre
Carl’s sorprendió a los clientes mexicanos tras anunciar que regalará hamburguesas el 16 de diciembre.|Getty Images
Escrito por:  Adriana Pacheco

Carl's Jr consentirá a todos sus clientes en estas fiestas navideñas y lo hará ni más ni menos que con hamburguesas gratis , un anuncio que sorprendió a los mexicanos, pues la promoción estará vigente en todas las sucursales del país, con excepción de los aeropuertos.

Será el próximo 16 de diciembre cuando la famosa tienda de hamburguesas regale una Classic Burger a todos los clientes que compren un combo.

¿En qué combos aplicará la promoción de Carl's Jr?

La Classic Burger no aplica en todos los combos, entre ellos los infantiles Star Pals, sin embargo, sí entre los siguientes:

  • Combo Famous Star con queso
  • Combo Super Star con queso
  • Combos Western Bacon Cheeseburger
  • Combo Doublé Western Bacon Cheeseburger
  • Combo The Big Carl
  • Como Guacamole Bacon Burger
  • Combo Jalapeño Burger
  • Combo The Big Angus Burger

¿En qué países Carl's Jr regalará hamburguesas?

Esta promoción no es válida en restaurantes dentro de aeropuertos y solo es exclusiva para México, lo que ha emocionado a aún más a los amantes de las hamburguesas , ya que esta tiene un precio de 227 pesos (con papas y refresco).

