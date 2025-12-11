Walmart remata el iPhone 15 de 128GB, cámara de 48MP en color rosa

Walmart sorprendió a sus clientes al anunciar una oferta especial en el Smartphone Apple iPhone 15 de 128GB, uno de los modelos más recientes de la marca, que ahora se encuentra con un descuento de $1,600 pesos sobre su precio original.

¿Buscas cambiar tu celular? Checa todos los detalles de la promoción.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características del iPhone 15 de 128GB

Equipado con la potencia del chip A16 Bionic, este iPhone 15 ofrece un rendimiento superior para multitarea, fotografía profesional y entretenimiento sin interrupciones.

Este dispositivo destaca por su Dynamic Island, pantalla Super Retina XDR de 6.1" con gran brillo, chip A16 Bionic para alto rendimiento, sistema de cámara principal de 48MP con zoom óptico 2x y cámara frontal TrueDepth de 12MP, además de USB-C, resistencia IP68, Face ID y Detección de Accidentes, ofreciendo una gran experiencia en un diseño ligero y duradero. Bluetooth 5.3, Wi-Fi, 5G, iOS.

Precio del iPhone 15 de 128GB

El iPhone 15 con chip A16 Bionic y 128GB de almacenamiento está en remate por solo $12,399, un descuento de $1,600 respecto a su precio original de $13,999.

Como parte del remate, la tienda ofrece además la opción de hasta 3 meses sin intereses, con pagos aproximados de $4,133.00 mensuales, lo que facilita la adquisición del equipo para quienes buscan renovar su smartphone sin afectar su presupuesto de manera inmediata.

La oferta incluye una garantía de 3 meses con CELCOM H, brindando a los usuarios respaldo adicional ante cualquier inconveniente técnico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.