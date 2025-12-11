Resultados de The Game Awards 2025 EN VIVO, ¿cuál fue el mejor juego del año?

The Game Awards 2025 tuvo lugar este jueves 11 de diciembre y nos dejó algunas sorpresas importantes. La premiación anual de los mejores videojuegos del mundo se robó la atención de millones de personas y tuvimos algunas sorpresas que nadie veía venir.

The Game Awards es una premiación creada y producida por el empresario Geoff Keighley, en donde, además de premiar a los videojuegos, también se hacen anuncios especiales sobre los próximos lanzamientos de la industria.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

VER THE GAME AWARS EN VIVO

Resultados de The Game Awards 2025

Mejor Juego Familiar : Donkey Kong Bananza

: Donkey Kong Bananza Innovación y accesibilidad: DOOM: The Dark Ages

Here’s the world premiere of Star Wars Fate of the Old Republic! #TheGameAwards pic.twitter.com/ZirC0IKejM — The Game Awards (@thegameawards) December 12, 2025

Mejor adaptación: The Last of Us 2

Mejor juego de acción: Hades 2

Mejor diseño de audio: Battlefield 6

Mejor juego de peleas: Fatal Fury

El juego más anticipado: GTA 6

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.