Resultados de The Game Awards 2025 EN VIVO, ¿cuál fue el mejor juego del año?
Los amantes de los videojuegos se encuentran muy al pendiente de los resultados de The Game Awards y aquí te contamos todos los detalles.
The Game Awards 2025 tuvo lugar este jueves 11 de diciembre y nos dejó algunas sorpresas importantes. La premiación anual de los mejores videojuegos del mundo se robó la atención de millones de personas y tuvimos algunas sorpresas que nadie veía venir.
The Game Awards es una premiación creada y producida por el empresario Geoff Keighley, en donde, además de premiar a los videojuegos, también se hacen anuncios especiales sobre los próximos lanzamientos de la industria.
Resultados de The Game Awards 2025
- Mejor Juego Familiar: Donkey Kong Bananza
- Innovación y accesibilidad: DOOM: The Dark Ages
Here’s the world premiere of Star Wars Fate of the Old Republic! #TheGameAwards pic.twitter.com/ZirC0IKejM— The Game Awards (@thegameawards) December 12, 2025
- Mejor adaptación: The Last of Us 2
- Mejor juego de acción: Hades 2
- Mejor diseño de audio: Battlefield 6
- Mejor juego de peleas: Fatal Fury
- El juego más anticipado: GTA 6
