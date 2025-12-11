Adán Augusto López gastó 7.8 millones de pesos en libros de AMLO para regalarlos de Navidad a los senadores

Hay una nueva polémica del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López , quien compró más de 17 mil ejemplares del libro "Grandeza", del expresidente Andrés Manuel López Obrador, gastando millones de pesos y jurando que es por dinero que tenía ahorrado.

Y es que Adán Augusto se encargó de regalar más de un libro a cada senador de Morena. Según el diario Reforma, cada uno de los 67 legisladores recibió 260 libros y en las cajas de regalo había una tarjeta que decía: "Con los atentos saludos de Adán Augusto López Hernández, senador de la República".

Adán Augusto López gasta millones en libros de AMLO

Al final, Adán Augusto adquirió 17 mil 420 ejemplares. El precio del libro en las tiendas comerciales es de $448 pesos mexicanos. Si el senador los compró así, debió haber gastado 7.8 millones de pesos.

Sin embargo, Reforma también rescató una declaración del político, en el que señaló que negoció un precio especial con la editorial. "Me salieron como ciento y tantos pesos cada uno", declaró. Considerando este precio, pudo haber gastado aproximadamente 1.7 millones de pesos.

Adán Augusto reparte libros de AMLO en el Senado

Según los datos publicados, se entregaron 13 cajas a cada senador de Morena, con 20 libros en cada una de ellas, para un total de 260 ejemplares para cada político de Morena. Se supone, el objetivo será regalar estos libros entre la gente, para que puedan llegar a más personas.

"Yo tengo la previsión de que con mis ahorros de este año... algunos regalan vinos, corbatas, quesos; yo prefiero regalar libros", dijo Adán Augusto cuando fue cuestionado sobre el origen del dinero para adquirir miles de ejemplares del libro de su gran amigo Andrés Manuel.

Y claro, una escena así no pasó desapercibida por la oposición, quien exigió transparencia al senador Adán Augusto , pidiendo pruebas del proceso de compra y una explicación a detalle del origen de los recursos que utilizó para el regalo.

