Los actores originales que sí estarán en el reboot de Malcolm in the Middle

Después de 25 años desde el estreno de “Malcolm in the Middle”, los fanáticos de la serie podrán revivir la emblemática familia en un reboot de cuatro episodios que se estrenará en Disney+. El regreso del popular show, que mantiene la esencia de su humor irreverente, contará con varios de sus actores originales, lo que sin duda hará que los seguidores se emocionen por el retorno a la pantalla.

¿Qué actores regresarán para el reinicio de Malcolm in the Middle?

El protagonista principal, Frankie Muniz, regresa al personaje que lo catapultó a la fama, Malcolm. Aunque en varias ocasiones ha comentado que no era su personaje favorito, está encantado con la idea de retomar el rol y compartir nuevamente con el elenco.

En cuanto a sus padres en la serie, Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois), estarán presentes para revivir sus papeles como los impredecibles y caóticos padres de Malcolm.

Los tres actores grabaron un emotivo video para celebrar el regreso y compartieron su entusiasmo con los seguidores en redes sociales. Cranston destacó lo extraño y emocionante que fue retomar el personaje tras tantos años.

Las nuevas incorporaciones en la miniserie de “Malcolm in the Middle”

A pesar de que los tres actores principales estarán de vuelta, se espera la incorporación de nuevos personajes en la trama, tal como lo adelantó Muniz durante sus lecturas de guion.

Aunque no se han revelado muchos detalles sobre estos personajes, se rumorea que un personaje joven podría estar vinculado a la familia, posiblemente como la hija de Malcolm.

La trama abordará cómo la familia se ve involucrada en el caos durante la fiesta de celebración del 40 aniversario de boda de Hal y Lois, lo que traerá de vuelta la locura característica de la serie.

¿Cuándo saldría la nueva temporada de “Malcolm in the Middle”?

Aunque el rodaje de la miniserie de “Malcolm in the Middle” comenzará en abril de 2025, la fecha de estreno aún no está confirmada, aunque podría llegar a finales de 2025 o principios de 2026.

Este esperado regreso a la televisión tiene como objetivo revivir la serie en la plataforma de streaming Disney+ y generar una nueva ola de popularidad, combinando nostalgia con la curiosidad por ver a los personajes después de tantos años.

Con actores originales de renombre como Bryan Cranston, quien se consagró con su papel en “Breaking Bad”, el reboot promete cumplir con las expectativas de los fanáticos y atraer a nuevos espectadores.

