4 santos jóvenes además de Carlo Acutis de entre 11 y 15 años

El domingo 7 de septiembre, la iglesia católica nombró a Carlo Acutis como santo. Este chico de tan solo 15 años es el primer ‘santo’ de la generación milenial. Si bien existen santos y patronos para prácticamente cualquier cosa, este es el primer santo del internet o ‘geek de Dios’.

Este chico fue un pionero del evangelio ‘online’ que asombra por sus aportaciones a la nueva imagen de la iglesia católica y su corta edad. Pero este no es el único adolescente que ha sido canonizado.

Qué es canonizar

Canonizar es el acto por el cual la Iglesia católica, después de un proceso de investigación y deliberación, declara oficialmente a una persona fallecida como santa. Es una de las más altas honras que se puede otorgar en la tradición católica.

El proceso de canonización es largo y riguroso, muchos son los candidatos, pero pocos son los que llegan. La decisión puede tomar de 5 a 50 años.

Quiénes pueden llegar a ser santos por la iglesia católica

No existe una fórmula para llegar a ser santo, pero la iglesia católica tiene una serie de regulaciones para aquellos que desean dar el paso final para la consagración en santidad.

Una vida ejemplar: Uno de los aspectos más importantes para llegar a ser santo por la iglesia católica es haber vivido una vida ejemplar, es decir que exista fé y legalidad de que eras una persona íntegra y que amabas el evangelio.



De siervo de Dios a Venerable: posteriormente a la aprobación de la santa sede. En la segunda etapa se busca que se le nombre como Venerable, esto es, el título que se da a una persona fallecida que vivió las virtudes cristianas “de manera heroica”.



De Venerable a Beato: en el tercero de los pasos del proceso para lograr su reconocimiento como santo, se busca que sea beatificado y para ello es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión. Dicho milagro se debe probar a través de una instrucción canónica especial, que incluye el parecer de un comité de médicos y de teólogos.



De Beato a Santo: Para este último paso, el candidato deberá ser acreedor a un segundo milagro comprobable. La Congregación para las Causas de los Santos examina este segundo milagro presentado, que se requiere que haya sucedido en una fecha posterior a la Beatificación.

Santa Inés de Roma (290-304 d.C) 13 años

Ella fue la mártir de la virginidad y la pureza. Es venerada como santa desde el siglo IV, rechazó casarse y dedicó su vida a Dios.

Gracias a su fuerte fé y convicción fue violada, torturada y finalmente decapitada.

Santa María de Goretti (1890-1902) 11 años

Canonizada en 1950. Murió cuando se resistió a un intento de violación, en su lecho de muerte perdonó a su agresor.

Santo Domingo Savio (1842-1857) 14 años

Canonizado en 1954, Santo Domingo fue el primer santo no mártir de la iglesia católica, falleció por una enfermedad y en su población se le reconoció por su fuerte devoción a Cristo.

San José Sánchez del Río (1913-1928) 14 años

Canonizado en 2016, fue capturado, torturado y fusilado durante la guerra cristera en México. Se le considera un ejemplo de fé y martirio juvenil.

