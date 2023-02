Street Fighter II cumple 32 años: Cosas que no sabías del videojuego

Street Fighter II es un videojuego que se hizo sumamente famoso en la época de las tradicionales maquinitas que se encontraban en una tiendita y que funcionaban por medio de fichas o monedas. El juego revolucionó a la industria y fue pionero en el formato de peleas uno a uno gracias a la variedad de sus personajes, además para el tiempo de su estreno, sus gráficos y los movimientos de los peleadores eran una maravilla, lo cual lo convirtió en todo un clásico.

¿Cuándo se estrenó Street Fighter II?

El videojuego se estrenó en Marzo de 1991 y este 2023 cumplirá 32 años de su lanzamiento, así que si eres de los que lo jugó en esas épocas, seguro te sorprendiste con este dato que hizo que te doliera aún más la espalda o la rodilla, pues fuiste de los primeros en conocer a Ryu, Ken, Bison, Chun Li, Vega y demás personajes.

Street Fighter II cumple 32 años de su lanzamiento

Datos curiosos de Street Fighter II

A propósito de los 32 años de este clásico de los videojuegos, aquí te dejamos una serie de curiosidades que te van a sorprender y que tal vez no sabías:

Datos del videojuego:

Street Fighter II introdujo el modo multijugador basado en una decisión de negocio porque “al haber dos jugadores había el doble de monedas”.

Vega fue el último personaje en crearse, pues solo se contaba con dos opciones “España” y un “Ninja” en un inicio iba a ser un ninja japonés, pero en el juego Japón ya tenía a un karateka y un luchador de sumo, de modo que el ninja se quedó en la penínusla ibérica.

Los personajes de Street Fighter II fueron creados y diseñados con teclado, todos tardaron 10 meses de trabajo apróximadamente, menos Chun Li.

El nombre de algunos personajes de Street Fighter II cambiaban en la versión japonesa y la versión occidental. En Japón, M. Bison es Vega, Vega es Balrog y Balrog es M. Bison. Esto se dio para evitar una demanda por el parecido entre el boxeador Balrog y la leyenda del Box, Mike Tyson.

Curiosidades de los personajes de Street Fighter II

La cicatriz que se le ve a Sagat en el pecho surge hasta Street Fighter II y es producida por el Puño del Dragón que le aplica Ryu al final del primer juego.

Según la historia que cuenta Capcom, el color verde de Blanka era gracias a su dieta y por comer plantas de Brasil con altos contenidos de clorofila. Mas tarde esto cambió por la versión de la exposición a anguilas eléctricas.

Cuando Ryu derrota a sus enemigos y dice “you must defeat Sheng Long to stand a chance” lo que significa “debes derrotar a Sheng Long para tener una oportunidad” no se refería a ningún personaje específico y mucho menos al Dragón de Gokú, sino que fue un error en la traducción y hace alusión a la técnica Shoryuken y debería decir “debes derrotar mi estilo del dragón”.

Chun Li fue el primer personaje femenino en un videojuego de peleas y la traducción de su nombre es “bella primavera”. Akira Yasuda, fue el encargado de diseñarla y buscó que tuviera piernas sumamente poderosas, lo que casi provocó el retraso en la fecha de lanzamiento del juego.

Los movimientos de Ken y Ryu; Shoryuken significa “el puño del dragón ascendente” y Hadoken significa “puño de movimiento de ondas”.

Referencias a la vida real en Street Fighter II

El expresidente de la Unión soviética, Mijail Gorbachov aparecía al terminar el juego con Zangief. Su mandato terminó en 1991, el mismo año en que se lanzó Street Fighter II.

Aunque el juego fue lanzado en 1991, debido a un extraño caso en la documentación, la bandera de España que aparece en el escenario de Vega es la preconstitucional, pues aparece con águila de San Juan en lugar del escudo correcto.

El auto que es destruido como bonus era un Lexus LS400 y en Japón se le conocía como Toyota Celsior.

Récords de Street Fighter II

Street Fighter está en el Libro Guinness de los récords como la serie de videojuegos más prolífica o rentable.

Street Fighter II se mantiene entre las 5 máquinas recreativas más vendidas de la historia.

El personaje más popular de la franquicia es Ryu y después Cammy, pero ella apareció en versiones posteriores.

