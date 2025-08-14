WhatsApp tiene nuevas funciones; programación de llamadas y todas las actualizaciones de agosto 2025

WhatsApp continúa innovando para facilitar la comunicación de sus usuarios. La plataforma de mensajería propiedad de Meta anunció una actualización global con nuevas funciones importantes que buscan optimizar la experiencia en las llamadas y reuniones virtuales.

¿Cuáles son las nuevas funciones de WhatsApp?

A partir de esta actualización, ya es posible programar llamadas con antelación, levantar la mano para hablar, y reaccionar con emojis durante una conversación sin interrumpirla, agilizando la comunicación y manteniendo el ritmo de la conversación.

¿Cómo programar llamadas en WhatsApp?

Para programar una llamada en WhatsApp deberás seleccionar la pestaña “Llamadas”, presiona el botón "+" y pposteriormente “Programar llamada”.

Todos los participantes recibirán una notificación cuando la llamada esté próxima a comenzar, permitiendo organizar mejor reuniones y encuentros virtuales.

Asimismo “puedes ver y gestionar todas tus llamadas programadas en la pestaña “Llamadas”, junto con una lista de participantes y los enlaces para añadir a tu calendario personal o compartir con otras personas”, indicó la app en su blog .

Los enlaces de llamada ahora incluyen una función mejorada: quienes los crean recibirán una notificación cada vez que alguien se una.

“Como siempre, tus llamadas personales en WhatsApp están protegidas con cifrado de extremo a extremo. Esperamos que estas funciones hagan tus llamadas aún más divertidas y productivas. Queremos saber qué piensas”, concluyó.

