Por menos de 2 mil 500, ponen a precio de remate el Motorola Moto G24 este 2025

La tienda de autoservicio Soriana anunció un importante descuento en el precio final del Motorola Moto G24, el cual es considerado como uno de los celulares inteligentes de gama media-alta más completos gracias a su doble cámara, su capacidad de almacenamiento, así como su procesador.

Fue a través de su página web oficial que Soriana anunció que este celular se está vendiendo hasta por menos de los 2 mil 500 pesos, lo cual lo coloca dentro de los teléfonos inteligentes más accesibles en el mercado nacional.

Precio del Motorola Moto G24 en Soriana este 2025

De acuerdo con la página web oficial de Soriana, el Moto G24 de la compañía Motorola tiene un costo original de 2 mil 990 pesos, sin embargo con el descuento que se le colocó el precio final quedó en tan solo 2 mil 490 pesos.

Vale la pena mencionar que más allá del descuento antes señalado, la tienda de autoservicio cuenta con la opción de adquirirlo hasta con 36 meses sin intereses, además de que genera puntos dobles al pagar con tarjetas participantes en la promoción.

Características del Moto G24 en descuento en Soriana

Las características generales del Moto G24 con precio de remate en Soriana destacan gracias a que van desde contar con doble cámara, hasta tener una batería de 5 mil mAh, la cual amplía su durabilidad por uso al día.

El resto de las características del Moto G24 son las siguientes:

Sistema operativo Android

Procesador Mediatek

Conectividad Bluetooth y Wi-Fi

Cámara principal de 50 megapíxeles y secundaria de 8

Pantalla de 6,6 pulgadas

¿Cómo comprar el Moto G24 de Motorola en Soriana?

En caso de ser una de las personas interesadas en adquirir el Moto G24 con precio de remate en Soriana, lo único que tienes que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, seleccionar el producto y realizar el pago pertinente.

Es importante aclarar que Soriana cuenta con la opción de recoger el celular en la tienda que más te convenga o bien, con envío a domicilio.

