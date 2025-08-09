Ladrones roban colección completa de muñecos Labubu valuada en miles de dólares

Un grupo de ladrones enmascarados perpetró un robo en una tienda de juguetes en La Puente, ciudad cercana a Los Ángeles, llevándose todo el inventario de muñecos Labubu , una figura de colección cada vez más codiciada.

La madrugada del miércoles 6 de agosto, la tienda One Stop Shop, ubicada en La Puente — a unos 29 kilómetros de Los Ángeles — fue el objetivo de un robo por parte de varios sujetos que ingresaron a la fuerza, el cual quedó grabado.

Autoridades dan a conocer el móvil del robo de muñecos Labubu

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles , el valor total del hurto superó los siete mil dólares; sin embargo, algunos medios de aquel país establecen que el robo puede ascender a 30 mil dólares.

Las cámaras de seguridad captaron a los ladrones, quienes vestían sudaderas y usaban pasamontañas para ocultar su identidad. En las imágenes se observa cómo sacaban cajas del establecimiento mientras destrozaban el local.

Así escaparon los ladrones tras el robo de muñecos Labubu

Las autoridades informaron que los sospechosos llegaron en una camioneta Toyota Tacoma que previamente había sido robada. Este vehículo fue recuperado poco después del robo.

Por ahora, el Departamento del Sheriff continúa con las investigaciones y no ha dado a conocer más detalles o avances en el caso.

La tienda pide ayuda y muestra su desconcierto ante el robo en Los Ángeles

One Stop Sales, la empresa que administra la tienda afectada, expresó su sorpresa y consternación a través de una publicación en Instagram. En el mensaje, la tienda describe el momento como un “shock” y hace un llamado a la comunidad para ayudar a identificar a los responsables.

“Se llevaron todo nuestro inventario y destrozaron la tienda”, dijo la cuenta oficial, acompañando el mensaje con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

¿Por qué los muñecos Labubu se volvieron de culto?

Los muñecos Labubu son creación del artista Kasing Lung , nacido en Hong Kong. Desde su aparición hace más de una década, estos personajes de aspecto monstruoso y dientes prominentes se han convertido en objetos de culto y colección alrededor del mundo.

Su popularidad ha ido creciendo con el tiempo, no solo por el diseño distintivo sino también por la comunidad global que los sigue, intercambia y exhibe. El robo de estos juguetes no solo representa una pérdida económica para la tienda, sino también un golpe para los coleccionistas locales.

Imitaciones y demanda por el origen de los muñecos Labubu

Recientemente, ha trascendido que en Rusia se está desarrollando una copia llamada “Chebubu”, inspirada en los Labubu , lo que demuestra el auge internacional que tienen estos muñecos.

Este tipo de productos exclusivos y limitados suelen ser blanco de robos por su alto valor en el mercado de coleccionistas, lo que mantiene en alerta a tiendas y autoridades.

