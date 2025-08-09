Fallece Lina Bina, actriz de contenido para adultos, a los 24 años

Lina Bina, también conocida como Miss John Dough, actriz y creadora de contenido para adultos, falleció a los 24 años, noticia que conmocionó a sus seguidores, amigos y familiares.

El deceso fue confirmado por el médico forense del condado de Polk, en Florida, el martes 5 de agosto. Su primo, el influencer Miguel Santiago, compartió un mensaje emotivo en TikTok para honrar su memoria y pedir a sus seguidores valorar a sus seres queridos.

¿De qué murió Lina Bina, actriz de contenido para adultos?

Aunque las autoridades no han revelado oficialmente la causa exacta de la muerte, se informó que Lina Bina falleció por complicaciones relacionadas con un coágulo de sangre en el corazón y el cuello.

Sad news, adult film star and online content creator MissJohnDough, whose real name was Lina Bina, has reportedly passed away.



Her death was first confirmed by close friend Coco Bliss, who shared emotional tributes on Instagram.



According to Lina’s sister, she died from… pic.twitter.com/498bAV6zuQ — Pat (@GudaExperience) August 7, 2025

La información fue dada a conocer por Moni, hermana de la actriz, quien expresó su profundo dolor ante la pérdida.

“No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla”, lamentó Moni.

Últimos días y mensajes en redes sociales de Lina Bina

En los días previos a su fallecimiento, sus seguidores manifestaron preocupación debido a su prolongada ausencia en redes sociales. Su última publicación reflejaba un momento complicado en su vida: “Perdón por haber estado tan ausente, estoy pasando por muchas cosas en este momento”.

La joven había acumulado más de 189 mil seguidores en Instagram y TikTok, plataformas donde compartía aspectos de su vida personal y profesional, además de su trabajo como actriz en la industria del cine para adultos.

¿Quién era Lina Bina?

Lina Bina destacó no solo por su trabajo en el cine para adultos, sino también por su papel como creadora de contenido digital, ganándose un lugar importante entre sus seguidores por su carisma y cercanía.

A pesar de su juventud, enfrentaba momentos difíciles que se reflejaban en sus mensajes y publicaciones.

Familia de Lina Bina pide respeto tras la muerte

La familia ha solicitado respeto y privacidad en estos momentos de dolor, sin revelar detalles sobre los servicios funerarios. La comunidad de seguidores y colegas de la industria continúa expresando sus condolencias y lamenta la pérdida de una joven talentosa que se encontraba atravesando una etapa complicada.

La muerte de Lina Bina es un recordatorio sobre la importancia de cuidar la salud y el bienestar emocional, así como de valorar y apoyar a quienes atraviesan dificultades, especialmente en el entorno digital donde la presión y el estrés pueden ser intensos.

